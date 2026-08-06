Перше казино в Об’єднаних Арабських Еміратах відкриється у 2027 році після затримок, спричинених війною на Близькому Сході.
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Комплекс Wynn’s у Рас-ель-Хаймі, де розміститься перше легальне казино ОАЕ, відкриється у вересні 2027 року після подолання кількох затримок, пише es.euronews.
Після затримок, пов’язаних із триваючим конфліктом на Близькому Сході, перше ліцензоване казино ОАЕ має відкритися у вересні 2027 року на острові Wynn Al Marjan у Рас-ель-Хаймі.
4 серпня генеральний директор Wynn Resorts Крейг Біллінгс заявив, що будівництво нового курорту «просувається добре» і що компанія очікує, що зможе відкрити його для публіки восени наступного року.
У травні Біллінгс вже оголосив про «незначну затримку» проекту, посилаючись на «логістичні та транспортні проблеми в регіоні» після того, як спалахнула війна внаслідок нападів США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого.
У жовтні 2024 року американська компанія Wynn Group, яка керує казино в Лас-Вегасі та Бостоні, а також Макао, отримала першу комерційну ліцензію на азартні ігри, видану Об’єднаними Арабськими Еміратами, де азартні ігри залишаються забороненими.
Наразі компанія будує розкішний курорт на 1542 номери на острові Вінн-аль-Мар'ян у Рас-ель-Хаймі, одному з семи еміратів, що входять до складу країни.
«Зараз ми активно просуваємося до внутрішнього облаштування готельних номерів, при цьому механічні, електричні та оздоблювальні роботи йдуть послідовно», — сказав Біллінгс.
Він додав, що конфлікт на Близькому Сході продовжує впливати на будівництво казино через перебої в глобальних ланцюгах поставок та обмеження на пересування персоналу.
«Ці перебої вплинули як на графік проекту, так і на його вартість», — сказав Біллінгс, який оцінив перевищення витрат у «приблизно 600 мільйонів доларів», приблизно половину з яких він пояснює конфліктом, а також збільшенням вартості матеріалів та транспортування.
Акції Wynn Resorts зросли на 5% під час торгів після закриття торгів.
Розташований за 80 кілометрів на північ від Міжнародного аеропорту Дубая (DXB), готель Wynn Al Marjan Island будується на острові площею 60 гектарів з видом на Перську затоку.
Що там буде
Окрім казино, комплекс включатиме 70-поверхову вежу, 22 ресторани, бари та лаунжі, а також пляжний клуб із приватним пляжем.
Він також включатиме розкішний спа-центр із салоном краси та тренажерним залом, дизайнерські бутики, приміщення для проведення заходів, заклади відпочинку та нічного життя, дитячий клуб, кілька басейнів та пристань для яхт із повним спектром послуг.