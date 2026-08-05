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Найкращі альтернативні туристичні напрямки — ТОП-10

Світ
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Найкращі альтернативні туристичні напрямки — ТОП-10
Найкращі альтернативні туристичні напрямки — ТОП-10
Найкращим альтернативним місцем для подорожі був би Гент, адже Бельгія — чудова альтернатива Венеції.
Далі в рейтингу йде Банф, Канада, який представлений як альтернатива Аспену, США.
Обидва напрямки розташовані в Скелястих горах, обидва пропонують вражаючі лижні умови, і вам не доведеться платити ціни, які з’явилися через зростання популярності Аспена серед багатих і знаменитих, пише es.euronews.
Найкращі альтернативні туристичні напрямки — ТОП-10
Третє місце посів Чонджу, Південна Корея, який замінив Кіото, Японія. Боротьба Японії з надмірним туризмом добре відома; країна навіть збільшила вартість віз уп’ятеро, намагаючись стримати наплив туристів.
У Чонджу ви можете дослідити традиційну архітектуру села ханок, відвідати храм Кьонгіджон і дізнатися більше про період Трьох царств у Національному музеї Чонджу. Для гурманів це також місце народження пібімпапу.
Раніше ми писали про найбільш гостинні для туристів міста світу та найкращі європейські острови для подорожі автомобілем.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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