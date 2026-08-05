Найкращим альтернативним місцем для подорожі був би Гент, адже Бельгія — чудова альтернатива Венеції.
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Далі в рейтингу йде Банф, Канада, який представлений як альтернатива Аспену, США.
Обидва напрямки розташовані в Скелястих горах, обидва пропонують вражаючі лижні умови, і вам не доведеться платити ціни, які з’явилися через зростання популярності Аспена серед багатих і знаменитих, пише es.euronews.
Третє місце посів Чонджу, Південна Корея, який замінив Кіото, Японія. Боротьба Японії з надмірним туризмом добре відома; країна навіть збільшила вартість віз уп’ятеро, намагаючись стримати наплив туристів.
У Чонджу ви можете дослідити традиційну архітектуру села ханок, відвідати храм Кьонгіджон і дізнатися більше про період Трьох царств у Національному музеї Чонджу. Для гурманів це також місце народження пібімпапу.
Раніше ми писали про найбільш гостинні для туристів міста світу та найкращі європейські острови для подорожі автомобілем.