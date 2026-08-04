Торік до Чехії вперше прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок Сьогодні 20:22 — Світ

До Чехії прибуло більше українських чоловіків-біженців, ніж жінок

Минулого року до Чехії прибуло більше українських чоловіків-біженців, ніж жінок. Це сталося вперше від початку російської агресії проти України. Тенденція продовжується: порівняння даних за минулий і поточний роки показує, що кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла більш ніж на 20 тисяч.

Про це повідомляє Novinky.cz.

«Це надзвичайно важливе підсилення, яке допоможе економіці у будівництві, машинобудуванні та логістиці», — сказав про приїзд українських чоловіків Томаш Проуза, президент Асоціації торгівлі та туризму та віцепрезидент Торгової палати Чехії.

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За словами Проузи, у першій хвилі після початку війни до Чехії переважно приїжджали жінки, які не завжди можуть виконувати важку фізичну роботу. Нині ж дедалі частіше прибувають чоловіки працездатного віку.

«Кожна людина, яка приїжджає до нас на початку своєї кар’єри, удвічі важливіша для нас. Є шанс, що вона створить тут новий дім і продовжить тут жити та працювати», — зазначив Проуза.

За його словами, такі люди можуть працювати ще десятки років, сплачувати податки та допомагати підтримувати соціальну й медичну системи.

Кількість українських чоловіків у Чехії зростає

«Минулого року жінки становили 48,3%. Таким чином, уперше за кількістю виданих дозволів на рік чоловіки переважили», — йдеться у липневому звіті про стан міграції, який щороку публікує Міністерство внутрішніх справ Чехії та в якому оцінюються показники попереднього року.

Ще в 2024 році жінки становили 56,3% новоприбулих. Перелом стався минулого року після того, як Київ наприкінці серпня дозволив виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 22 років. На них не поширюється український військовий обов’язок, який починається з 25 років.

У Чехії живуть понад 394 тисячі українських біженців

Наразі в Чехії проживають понад 394 тисячі українців. Рік тому їх було близько 380 тисяч. Міністерство внутрішніх справ Чехії розподіляє дані за віком і статтю.

Якщо говорити про жінок віком від 18 до 65 років, за останні 12 місяців їхня кількість практично не змінилася. Наразі в Чехії проживають понад 160 280 таких жінок — приблизно на 500 менше, ніж рік тому.

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Водночас кількість чоловіків тієї самої вікової категорії суттєво зросла — більш ніж на 21 200, до нинішніх 132 тисяч.

Водночас більшість українських біженців у Чехії все ще становлять жінки. Серед людей працездатного віку їхня частка становить 55%, а серед біженців усіх вікових категорій — трохи менше ніж 54%.

15 тисяч українців отримали спеціальний довгостроковий статус

Минулого року українські біженці в Чехії вперше отримали можливість оформити спеціальний довгостроковий статус. Він дає змогу гарантувати ще п’ять років проживання в Чехії та можливість подати заяву на постійне проживання.

Водночас для отримання такого статусу необхідно виконати низку вимог, зокрема мати дохід щонайменше 440 тисяч чеських крон брутто на рік.

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Наразі такий статус отримали близько 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

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