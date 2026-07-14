У Чехії змінилися правила оформлення закордонних паспортів для українців: що потрібно знати Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Подати документи можна в Посольстві України в Празі, Генеральному консульстві України в Брно або в празькому центрі ДП «Документ».

Українці, які проживають у Чехії, можуть оформити або замінити закордонний паспорт через дипломатичні установи України або ДП «Документ». У 2026 році діють оновлені правила онлайн-запису та перевірки документів, а для окремих категорій заявників запроваджено додаткові вимоги.

Про це пише Czechia-online.

Закордонний паспорт є обов’язковим документом для легального перебування в Чехії. Він необхідний не лише для підтвердження особи, а й для оформлення або продовження візи, отримання дозволу на довгострокове чи постійне проживання, а також під час звернення до банків, роботодавців і державних установ.

Де українці в Чехії можуть оформити закордонний паспорт

Подати документи можна в Посольстві України в Празі, Генеральному консульстві України в Брно або в празькому центрі ДП «Документ».

Основні варіанти оформлення:

через систему «е-Консул» для запису до дипломатичних установ;

через онлайн-чергу ДП «Документ» у Празі;

без попереднього запису до консульської установи щоп’ятниці можуть звертатися окремі пільгові категорії громадян у межах соціального дня.

Усі установи приймають заявників лише за попереднім онлайн-записом, за винятком визначених категорій громадян під час соціального дня.

Які правила діють для чоловіків

Для чоловіків віком від 18 до 60 років під час оформлення паспорта через дипломатичні установи обов’язковою є перевірка даних у реєстрі «Оберіг».

Крім того, необхідно мати електронний військово-обліковий документ із застосунку «Резерв+», сформований не раніше ніж за 72 години до візиту.

Під час оформлення документів через ДП «Документ» застосунок «Резерв+» не потрібен. Водночас працівники центру перевіряють інформацію про заявника через державні реєстри за ідентифікаційним кодом. Якщо під час отримання готового паспорта виникнуть проблеми з військовим обліком, видачу документа можуть тимчасово призупинити до усунення невідповідностей.

Які документи необхідні для оформлення паспорта

Для оформлення закордонного паспорта необхідно мати внутрішній паспорт громадянина України або ID-картку, ідентифікаційний код, чинний або попередні закордонні паспорти, а також документи, що підтверджують право на проживання в Чехії.

У разі зміни прізвища або втрати паспорта можуть знадобитися додаткові підтвердні документи.

Якщо під час оформлення документів виникають труднощі, українці можуть звернутися до Українського консультаційно-громадського центру в Празі.

У центрі надають допомогу із записом, користуванням цифровими сервісами та встановленням застосунку «Резерв+».

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Чехія готує чергові зміни до законодавства щодо українських біженців. Правозахисники та експерти попереджають, що окремі нововведення можуть ускладнити отримання гуманітарної допомоги для людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Одне з головних нововведень стосується умов отримання гуманітарної допомоги. Пропонується виплачувати її лише тим біженцям, які фактично проживають у Чехії не менше 16 днів протягом календарного місяця. Також однією з умов може трудова активність. Для цього людина повинна працювати, займатися підприємницькою діяльністю або бути зареєстрованою в центрі зайнятості (Úřad práce).

Крім того, влада планує посилити контроль за достовірністю даних, які заявники подають до центрів зайнятості. Якщо людина надасть неправдиву інформацію або не відповість на запит щодо необхідних документів, виплату гуманітарної допомоги можуть призупинити на строк до трьох місяців.

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