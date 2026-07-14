Що готує ЄС щодо захисту українців — деталі Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Що готує ЄС щодо захисту українців — деталі

У липні Європейська комісія оголосить про найзначніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист біженців з України.

Про це розповідає польське видання Rzeczpospolita , пише УНІАН.

Як пише видання, тимчасовий захист зможуть отримати лише громадяни України, які мають свідоцтво, що підтверджує їхнє звільнення від мобілізації.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Душчика, робота над цими змінами наближається до завершення, і Варшава їх підтримує.

У виданні нагадали, що на початку червня Україна закликала країни ЄС обмежити прийом своїх громадян на особливих умовах тимчасового захисту, оскільки до європейських країн виїхало багато громадян, які підлягають мобілізації.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував заборону на виїзд з країни для молодих українців віком 18−22 років. Однак, за даними видання, за перші три місяці до Польщі з України в’їхали понад 121 тис. чоловіків-громадян України віком 18−22 років.

«Так, ці два рішення можуть сприйматися як такі, що взаємовиключають одне одного, проте це продумана стратегія президента Зеленського, який уже два-три роки намагається таким чином перекласти відповідальність за низький рівень призову в Україні на Захід, а сам залишитися з чистими руками для цілей внутрішньої політики», — сказав журналістам Кшиштоф Нечипор, аналітик Групи з питань Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень.

Зміни торкнуться й українок

Він уточнив, що нові обмеження також застосовуватимуться до тих, хто лише хотів би отримати тимчасовий захист у ЄС.

У виданні зазначили, що директива має бути ухвалена в липні, але набере чинності лише в березні 2027 року. Саме до цього терміну діє тимчасовий захист для біженців з України.

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За даними Євростату, тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються 4,3 млн українців. Більша частина з них перебуває в Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (960 тисяч осіб).

Згідно з реєстром PESEL, у Польщі наразі налічується понад 218 тисяч чоловіків зі статусом іноземця UKR віком від 18 до 65 років. У всьому Євросоюзі дорослі чоловіки становлять 26,6% від загальної кількості осіб, які користуються захистом, тобто близько 1,15 млн українських чоловіків мають статус тимчасового захисту.

Зміни в отриманні громадянства Польщі

За інформацією видання, Міністерство внутрішніх справ Польщі також завершує роботу над поправками до закону про громадянство, які найбільше торкнуться громадян України. Журналісти зазначили, що саме українці протягом багатьох років становлять найчисленнішу національну групу, яка звертається за польським громадянством.

Проєкт ґрунтується на чотирьох ключових змінах. Перша з них передбачає збільшення терміну проживання в Польщі до восьми років. Однак поки що не відомо, чи буде враховано період тимчасового захисту.

Крім того, буде запроваджено тест на натуралізацію, заснований на данському досвіді — він проводитиметься польською мовою на рівні B2, а отже, іноземець автоматично повинен буде вільно спілкуватися та розуміти складні тексти польською мовою. Тест включатиме, зокрема, питання з історії та конституційних норм.

«Польське громадянство надає низку привілеїв, зокрема право обирати та бути обраним. Тому ми маємо бути впевнені, що така людина інтегрована в нашу систему цінностей», — заявив заступник голови МВС Польщі.

У виданні підкреслили, що ключовим моментом стане «заява про лояльність», яку наприкінці всієї процедури повинен буде підписати іноземець. Це стане важелем впливу на тих, хто міг би виступити проти інтересів Польщі.

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