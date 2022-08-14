Тимчасовий захист в ЄС: чи можна виїздити в Україну та на яких умовах — Finance.ua

Тимчасовий захист в ЄС: чи можна виїздити в Україну та на яких умовах Вчора 13:42 — Особисті фінанси

Українці під тимчасовим захистом в країнах-членах Євросоюзу можуть вільно їздити до України і повертатися назад.

Про це повідомила Комісар з внутрішніх справ ЄС Ілва Йогансон в інтерв’ю Європейській Правді

«Кожен, хто отримав захист у ЄС, повинен мати право поїхати додому, щоб відвідати батьків чи родину, чи з якоюсь іншою метою», — зазначила єврокомісарка.

Однак, за словами Йогансон, ті, хто виїжджає до України на постійне місце проживання або на довгий проміжок часу, повинні знятися з реєстрації тимчасового захисту в компетентних органах країни перебування.

Така де-реєстрація не позбавлятиме українців права на тимчасовий захист: якщо це буде потрібно, переселенці завжди зможуть повернутися і зареєструватися в ЄС повторно.

Єврокомісарка також підтвердила випадки, коли на кордоні певних європейських країн виникали проблеми з поверненням українців, але зазначила,що Єврокомісія над цим працює. За словами Йогансон, тимчасовий захист діятиме щонайменш до березня 2024 року, проте може бути продовжений.

Довідка Finance.ua:

у 2001-му році Європейський Союз ухвалив Директиву про тимчасовий захист. У ній передбачалися механізми «швидкої» підтримки людей, які рятуються від війни;

4 березня цього року Рада ЄС одноголосно ухвалилавиконавче рішення про введення тимчасового захисту у зв’язку з масовим в’їздом людей, які прибувають з України через війну;

що передбачає тимчасовий захист і як його отримати — ми розповідали за посиланням.

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