Кому з українців відмовлять у виплаті 19 400 гривень: нюанси державної підтримки Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси Державна виплата надається на одне домогосподарство на опалювальний сезон 2026-2027

Перед початком опалювального сезону українці з вразливих категорій можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 грн. Право на ці гроші мають не тільки пенсіонери, а й деякі інші категорії населення. Водночас є й ті, хто не має права на виплату.

Про це пише УНІАН з посиланням на керівницю ЮК Prima Leader Group Діну Дрижакову.

Що відомо про нову виплату

Державна виплата надається на одне домогосподарство на опалювальний сезон 2026−2027. Виплати фінансуються за рахунок держави та гуманітарних організацій, зокрема, міжнародних. Вони призначені для підтримки вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових територіальних громадах або в областях із зонами бойових дій.

На «Зимову підтримку» для населення з бюджету виділено близько 8 мільярдів гривень. Кошти можуть бути використані для проходження опалювального сезону, зокрема на придбання твердого палива та оплату опалення. Втім, за словами експертки, суворого цільового блокування коштів немає — їх можна витратити і на власний розсуд.

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Хто має право на виплати на дрова у розмірі 19 400 гривень, а кому можуть відмовити

Право на оформлення виплати мають:

особи з інвалідністю;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

одинокі непрацездатні особи;

багатодітні сім’ї;

одинокі матері чи одинокі батьки;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які отримують житлові субсидії або пільги (зокрема, на комунальні послуги чи придбання пічного палива);

прийомні родини;

патронатні вихователі.

До тих, хто не має права на виплату у розмірі 19 400, належать:

мешканці територіальних громад, які не входять до урядового переліку прифронтових вразливих територій (наприклад, жителі Івано-Франківської області);

внутрішньо переміщені особи, які безплатно проживають у приміщеннях, власникам яких з бюджету вже компенсують вартість комунальних послуг або палива;

домогосподарства, які вже отримали аналогічну виплату від інших міжнародних організацій на цей самий опалювальний сезон.

Крім того, виплати отримають лише ті особи, які відповідають критеріям, та вчасно подали заяви для оформлення допомоги.

«Є дедлайн — заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Якщо особа не встигла подати заяву до цієї дати, то їй можуть відмовити у виплаті», — зазначила юристка.

Якщо ж людина по закону має право на виплату, але їй відмовили, фахівчиня рекомендує звернутися до Пенсійного фонду чи до іншого органу, до якого подавалася заява на отримання виплати. Якщо особі відмовили через брак документів, то цю помилку можна виправити, надавши необхідні папери. Для того, щоб отримати роз’яснення, можна звертатися на гарячу лінію Мінсоцполітики.

«Якщо ж особі відмовили помилково, вона може звертатися до органу вищого рівня, наприклад, до Головного управління Пенсійного фонду. Останній варіант: якщо особа мала всі підстави для отримання виплати, а їй відмовили, то це рішення можна оскаржити в адміністративному суді», — додала експертка.

Як оформити виплату

Заяву на такий вид допомоги можна подати особисто через:

Центр надання адміністративних послуг;

Сервісні центри Пенсійного фонду;

місцеві ради;

військові адміністрації.

Крім того, документ можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, зробити це потрібно до 30 жовтня 2026 року.

«Якщо звертатися особисто до державних органів, то потрібно буде надати документи, які підтверджують підставу, згідно з якою особа має право на отримання виплат. Наприклад, необхідно надати відомості про реєстрацію місця проживання, що підтверджує, що особа мешкає на прифронтовій території чи у зоні бойових дій, а також документ, який підтверджує приналежність до пільгової категорії (зокрема, якщо особа має інвалідність, то їй потрібно надати посвідчення особи з інвалідністю)», — нагадала фахівчиня.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що понад 104 тисячі сімей із дітьми, які живуть поблизу лінії зіткнення, отримають одноразову виплату на підготовку до зими. Розмір допомоги становитиме 19 400 грн на одне домогосподарство, а подавати окрему заяву для її отримання не потрібно. На підтримку найбільш вразливих категорій населення у прифронтових громадах Мінсоцполітики залучає понад 2,2 млрд грн міжнародного фінансування. Кошти надійдуть через спеціально створений Гуманітарний рахунок реагування та стійкості.