Як отримати 19 400 грн через Укрпошту Сьогодні 12:22 — Особисті фінанси Фінансова допомога

Для мешканців прифронтових територій передбачена одноразова виплата у розмірі 19 400 грн на проходження опалювального сезону. Отримати ці кошти можна не лише на банківський рахунок, а й готівкою через Укрпошту — у відділенні або з доставкою додому.

Йдеться про допомогу «Зимова підтримка», яку надають вразливим категоріям населення. Виплата призначається на одне домогосподарство незалежно від кількості його мешканців.

Про це йдеться у повідомленні очільника Укрпошти Ігоря Смілянського.

Як отримати 19 400 грн через Укрпошту

Заяву на отримання допомоги потрібно подати до 30 жовтня 2026 року. Звернутися можна до органу місцевого самоврядування, Пенсійного фонду або ЦНАПу. Подати заяву онлайн чи безпосередньо через Укрпошту не можна.

Водночас під час оформлення допомоги можна обрати спосіб її отримання через Укрпошту.

Для цього в заяві потрібно зазначити спосіб виплати «через організацію, яка здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги» та вказати Укрпошту.

У такому разі гроші можна буде:

отримати готівкою у відділенні Укрпошти;

отримати з доставкою за місцем фактичного проживання.

Водночас у Мінсоцполітики зазначають , що спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до Переліку громад, який містить два списки:

мешканцям територіальних громад (0−20 км від лінії фронту) — кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ «Укрпошта»;

мешканці територіальних громад (20−50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему «WESTERN UNION».

Хто може отримати допомогу

Як ми повідомляли раніше, 19 400 грн передбачені для домогосподарств, у складі яких є люди, що належать до визначених вразливих категорій.

Зокрема, йдеться про:

людей, які отримують пенсію або соціальну допомогу по інвалідності;

одиноких пенсіонерів;

ВПО, які отримують виплату на проживання;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та родини патронатних вихователів;

одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей;

сім’ї з дітьми з інвалідністю.

При цьому якщо в одному домогосподарстві є кілька людей, які мають право на допомогу за різними підставами, виплата все одно буде одна — 19 400 грн.

Цього року люди самостійно можуть визначатимуть, на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі.

Куди звертатися із запитаннями

Якщо людина не впевнена, чи має право на «Зимову підтримку», або хоче уточнити, чи входить її громада до переліку територій, де діє програма, можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду України.