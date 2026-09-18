10 віддалених вакансій: де можна працювати з дому
Робота з дому може бути не лише для IT-фахівців. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою 10 віддалених вакансій для фінансистів, податківців, дизайнерів, рекрутерів, контент-менеджерів та інших спеціалістів.
У добірці пропозиції як для кандидатів із досвідом, так і для початківців.
Молодший консультант з корпоративних фінансових транзакцій — Deloitte
📍 Київ, гібридний формат
Фахівець долучатиметься до проєктів із фінансової діагностики в процесі супроводу угод зі злиття та поглинання, реструктуризації заборгованості та розробки фінансових моделей.
Розглядаються кандидати з вищою освітою або студенти від 4 курсу за напрямами «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка» чи суміжними спеціальностями, знанням основ корпоративних фінансів і фінансової звітності, англійською на рівні B2+. Досвід в аудиті, бухгалтерському обліку чи фінансовому аналізі буде перевагою.
Спеціаліст з оподаткування — EY
📍 Віддалений/гібридний формат
Для роботодавця важливі щонайменше 2 роки досвіду у сфері обліку, аудиту або податкового законодавства, вища освіта за напрямами «Економіка», «Фінанси» чи «Аудит», англійська на рівні B2+, впевнене володіння Excel, Word і PowerPoint.
Бренд-менеджер/Health & Wellness — «Орісіл-Фарм»
📍Формат: гібридний 4+1 або віддалений
💰 60 000−80 000 грн + бонус за KPI
Майбутній фахівець відповідатиме не лише за просування бренду, а й за запуск нового продукту та реалізацію через кросфункціональні команди.
Вітається: 3−5 років досвіду в D2C або e-commerce зі споживчими товарами — supplements, косметика, food — саме на стороні бізнесу. Важливо вміти вести бренд від комунікації та каналів до запусків і комерційного результату, розуміти його економіку, зокрема маржу із замовлення та повторні покупки. Потрібен досвід хоча б одного запуску продукту до перших продажів і роботи з кросфункціональними командами без прямого підпорядкування.
Recruiter (mass hiring) freelance — Varus
📍Віддалений формат і гнучкий графік
Varus шукає рекрутера для масового найму кур’єрів, сканувальників, операторів ПК та контролерів якості.
На що звертає увагу роботодавець: від 1 року досвіду в рекрутингу, бажано в ритейлі, FMCG або великих сервісних компаніях. Важливо вміти зацікавити кандидата вакансією та водночас формувати реалістичні очікування щодо роботи.
Заступник керівника відділу постачання — «Оліс»
📍 Віддалений формат
💰 40 000−45 000 грн
Додатково: бронювання з першого дня
Серед основних завдань на посаді: пошук нових постачальників сировини та плівки, планування закупівлі, ведення перемовин щодо цін та обсягів, контроль відвантажень, моніторинг ринку та контроль роботи фахівців відділу.
Розглядаються претенденти з щонайменше 3 роками досвіду у постачанні на виробництві, вищою освітою, навичками самостійного ухвалення рішень і управління командою. Також потрібно бути готовими пройти кількатижневе стажування в Запоріжжі та приїжджати туди у відрядження приблизно раз на два місяці.
Контент-менеджер у флористичний магазин
📍Віддалено
💰 23 000 грн + бонуси
Флористичний магазин шукає контент-менеджера, який допомагатиме розвивати Instagram та інші соцмережі. Досвід роботи не обов’язковий — важливі креативність, відчуття стилю та базове розуміння соцмереж.
Серед основних завдань: вести Instagram та інші соцмережі, створювати й публікувати пости та сторіс, оформлювати фото й відео з букетами, стежити за актуальністю контенту та асортименту, шукати нові ідеї й стежити за трендами.
Графічний дизайнер — IPnet
📍 Віддалений формат (з періодичними зустрічами в офісі)
В команду запрошують графічного дизайнера до внутрішньої команди для роботи з digital- і друкованими матеріалами та розвитку візуального стилю бренду.
Майбутньому працівнику доручать: створення візуалів для соцмереж і реклами, розробку банерів для сайтів, концепцій промокампаній та адаптацій під різні формати, дизайн поліграфії, зовнішньої реклами й корпоративної продукції, оформлення презентацій продуктів і послуг. Також потрібно буде створювати простий відео- та анімований контент і використовувати ШІ-інструменти в роботі.
Фахівець з обробки інформації — «Фора»
📍 Віддалено
Шукають фахівця, який буде: перевіряти інформацію у базі вакансій, аналізувати її якість і відповідність, фіксувати неточності та необхідні коригування, а також готувати звіти про виконану роботу.
Диспетчер складу — «Люксоптика»
📍 Перший місяць — робота в офісі, далі — дистанційно
💰25 000−32 000 грн
Компанія шукає диспетчера складу, який координуватиме переміщення товарів і замовлень між складом та магазинами мережі. Щодня потрібно буде опрацьовувати близько 70−100 замовлень.
Пропонують, серед іншого: медичне страхування, корпоративні знижки на продукцію компанії та можливість професійного й кар’єрного розвитку.
Спеціаліст з бронювання авіаквитків — «Поїхали з нами»
📍 Віддалено
Робота передбачає бронювання та супровід авіаквитків, консультації клієнтів і вирішення нестандартних ситуацій.
Кандидатам знадобиться щонайменше 1 рік досвіду в туристичній сфері, англійська на рівні вище середнього та знання Amadeus, Sabre або аналогічних систем. Вища освіта буде перевагою.
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