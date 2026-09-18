10 віддалених вакансій: де можна працювати з дому Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси Пошуки віддаленої роботи

Робота з дому може бути не лише для IT-фахівців. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою 10 віддалених вакансій для фінансистів, податківців, дизайнерів, рекрутерів, контент-менеджерів та інших спеціалістів.

У добірці пропозиції як для кандидатів із досвідом, так і для початківців.

Молодший консультант з корпоративних фінансових транзакцій — Deloitte

📍 Київ, гібридний формат

Фахівець долучатиметься до проєктів із фінансової діагностики в процесі супроводу угод зі злиття та поглинання, реструктуризації заборгованості та розробки фінансових моделей.

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Розглядаються кандидати з вищою освітою або студенти від 4 курсу за напрямами «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка» чи суміжними спеціальностями, знанням основ корпоративних фінансів і фінансової звітності, англійською на рівні B2+. Досвід в аудиті, бухгалтерському обліку чи фінансовому аналізі буде перевагою.

Спеціаліст з оподаткування — EY

📍 Віддалений/гібридний формат

Для роботодавця важливі щонайменше 2 роки досвіду у сфері обліку, аудиту або податкового законодавства, вища освіта за напрямами «Економіка», «Фінанси» чи «Аудит», англійська на рівні B2+, впевнене володіння Excel, Word і PowerPoint.

Бренд-менеджер/Health & Wellness — «Орісіл-Фарм»

📍Формат: гібридний 4+1 або віддалений

💰 60 000−80 000 грн + бонус за KPI

Майбутній фахівець відповідатиме не лише за просування бренду, а й за запуск нового продукту та реалізацію через кросфункціональні команди.

Вітається: 3−5 років досвіду в D2C або e-commerce зі споживчими товарами — supplements, косметика, food — саме на стороні бізнесу. Важливо вміти вести бренд від комунікації та каналів до запусків і комерційного результату, розуміти його економіку, зокрема маржу із замовлення та повторні покупки. Потрібен досвід хоча б одного запуску продукту до перших продажів і роботи з кросфункціональними командами без прямого підпорядкування.

Recruiter (mass hiring) freelance — Varus

📍Віддалений формат і гнучкий графік

Varus шукає рекрутера для масового найму кур’єрів, сканувальників, операторів ПК та контролерів якості.

На що звертає увагу роботодавець: від 1 року досвіду в рекрутингу, бажано в ритейлі, FMCG або великих сервісних компаніях. Важливо вміти зацікавити кандидата вакансією та водночас формувати реалістичні очікування щодо роботи.

Заступник керівника відділу постачання — «Оліс»

📍 Віддалений формат

💰 40 000−45 000 грн

Додатково: бронювання з першого дня

Серед основних завдань на посаді: пошук нових постачальників сировини та плівки, планування закупівлі, ведення перемовин щодо цін та обсягів, контроль відвантажень, моніторинг ринку та контроль роботи фахівців відділу.

Розглядаються претенденти з щонайменше 3 роками досвіду у постачанні на виробництві, вищою освітою, навичками самостійного ухвалення рішень і управління командою. Також потрібно бути готовими пройти кількатижневе стажування в Запоріжжі та приїжджати туди у відрядження приблизно раз на два місяці.

Контент-менеджер у флористичний магазин

📍Віддалено

💰 23 000 грн + бонуси

Флористичний магазин шукає контент-менеджера, який допомагатиме розвивати Instagram та інші соцмережі. Досвід роботи не обов’язковий — важливі креативність, відчуття стилю та базове розуміння соцмереж.

Серед основних завдань: вести Instagram та інші соцмережі, створювати й публікувати пости та сторіс, оформлювати фото й відео з букетами, стежити за актуальністю контенту та асортименту, шукати нові ідеї й стежити за трендами.

Графічний дизайнер — IPnet

📍 Віддалений формат (з періодичними зустрічами в офісі)

В команду запрошують графічного дизайнера до внутрішньої команди для роботи з digital- і друкованими матеріалами та розвитку візуального стилю бренду.

Майбутньому працівнику доручать: створення візуалів для соцмереж і реклами, розробку банерів для сайтів, концепцій промокампаній та адаптацій під різні формати, дизайн поліграфії, зовнішньої реклами й корпоративної продукції, оформлення презентацій продуктів і послуг. Також потрібно буде створювати простий відео- та анімований контент і використовувати ШІ-інструменти в роботі.

Фахівець з обробки інформації — «Фора»

📍 Віддалено

Шукають фахівця, який буде: перевіряти інформацію у базі вакансій, аналізувати її якість і відповідність, фіксувати неточності та необхідні коригування, а також готувати звіти про виконану роботу.

Диспетчер складу — «Люксоптика»

📍 Перший місяць — робота в офісі, далі — дистанційно

💰25 000−32 000 грн

Компанія шукає диспетчера складу, який координуватиме переміщення товарів і замовлень між складом та магазинами мережі. Щодня потрібно буде опрацьовувати близько 70−100 замовлень.

Пропонують, серед іншого: медичне страхування, корпоративні знижки на продукцію компанії та можливість професійного й кар’єрного розвитку.

Спеціаліст з бронювання авіаквитків — «Поїхали з нами»

📍 Віддалено

Робота передбачає бронювання та супровід авіаквитків, консультації клієнтів і вирішення нестандартних ситуацій.