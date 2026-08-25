Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати)

Раніше ми писали, що Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Відтепер бізнес має можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.
Finance.ua повідомляв, що у застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.