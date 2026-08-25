Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати) Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати)

25 серпня міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, відкрив для подання заяв нову категорію — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Про це пише Мінюст.

Як подати заяву

Подати заяву в цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії рф проти України.

Які можливості

Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, який особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною.

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Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія A3.5 «Втрата приватного підприємництва».

Де подати

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія

Наразі в Реєстрі відкрито 30 категорій заяв для фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Раніше ми писали , що Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Відтепер бізнес має можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.

Finance.ua повідомляв , що у застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.

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