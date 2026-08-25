0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати)

Особисті фінанси
26
Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати)
Втратили роботу? Реєстр збитків надасть допомогу (як отримати)
25 серпня міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, відкрив для подання заяв нову категорію — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».
Про це пише Мінюст.

Як подати заяву

Подати заяву в цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії рф проти України.

Які можливості

Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, який особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною.
Читайте також
Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія A3.5 «Втрата приватного підприємництва».

Де подати

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія.
Наразі в Реєстрі відкрито 30 категорій заяв для фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.
Докладніше про міжнародний Реєстр збитків на вебсайтах Міністерства юстиції України та Реєстру.
Читайте також
Раніше ми писали, що Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Відтепер бізнес має можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.
Finance.ua повідомляв, що у застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems