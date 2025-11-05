0 800 307 555
Реєстр збитків приймає заяви про втрату місця проживання: що це означає

Міжнародний Реєстр збитків, завданих російською агресією проти України, відкрив нову категорію для подання заяв — A3.3 «Втрата житла або місця проживання».
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Ця категорія стосується людей, які втратили своє житло чи місце проживання, незалежно від того, чи були вони там офіційно зареєстровані та чи мали право власності. Йдеться саме про помешкання, яке фактично було домом.
У рамках цієї категорії можна подати заяву щодо:
  • факту втрати житла або місця проживання;
  • втрати звичних побутових особистих речей у зв’язку з цим;
  • витрат на організацію нового проживання, включаючи переїзд.
Водночас, якщо йдеться про пошкодження або знищення житлового майна, заяви повинні подаватися у категорії A3.1, і їх можуть подавати лише власники нерухомості. А заяви щодо цінних або рідкісних особистих речей будуть розглядатися у категорії A3.7 «Інші економічні втрати» — після її відкриття.
Подання всіх заяв до Реєстру здійснюється через вебпортал «Дія».
Наразі у Реєстрі збитків відкрито 14 категорій заяв, зокрема щодо вимушеного внутрішнього переміщення, порушення особистої недоторканності та пошкодження або знищення житлового та нежитлового нерухомого майна.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
