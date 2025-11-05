0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як заробити на оренді: переваги та недоліки купівлі готової квартири на вторинці

Нерухомість
89
Як заробити на оренді: переваги та недоліки купівлі готової квартири на вторинці
Як заробити на оренді: переваги та недоліки купівлі готової квартири на вторинці
Купити квартиру в новобудові на етапі котловану й чекати рік-два чи вже зараз брати вторинку з ремонтом? Це питання ставлять собі багато інвесторів, які хочуть отримувати стабільний дохід від оренди й водночас не втратити в капіталі.
Відповіді ми шукали у нашій статті — Нерухомість під оренду.

Вторинка з ремонтом: які переваги

Купівля готової квартири на вторинному ринку з ремонтом дає відразу можливість здавати її в оренду та отримувати кеш.
Для інвестора, орієнтованого на регулярний дохід та швидкий термін окупності, це ключовий аргумент.
У містах зі стабільним попитом на оренду це дозволяє мінімізувати простій та отримувати ставку заповнення вищу за середню.
Другий плюс — відсутність часових ризиків, пов’язаних з будівництвом. Ви знаєте, що купуєте фізичний актив, який уже проходив експлуатацію, і можете оцінити реальні витрати на утримання.
Крім того, вторинка дає змогу точніше оцінити реалістичний рівень орендних ставок у конкретному районі, врахувати сезонність і зрозуміти комерційну складову управління житлом.

Ризики й мінуси

Головна незручність — вища ціна за квадратний метр порівняно зі стартовими пропозиціями девелоперів. Вторинний ринок часто вже містить рентабельність власника на рівні ринкових очікувань, тому потенціал капітального приросту у короткостроковому горизонті буде меншим.
Крім того, квартира з ремонтом так чи інакше потребуватиме оновлення: ремонт старіє, комунікації зношуються — це всі витрати, які можуть зменшити чистий дохід.
Ще один ризик — приховані дефекти. Навіть ретельний огляд не завжди відкриває всі проблеми: системи опалення, сантехніка, електрика, проблеми з документами (спадщина, суперечки тощо). Наявність гострих юридичних моментів може ускладнити оренду або перепродаж.
І не забувайте про те, що деякі орендарі поводяться недбало — страховка від пошкоджень і політика депозитів повинні бути відпрацьовані.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems