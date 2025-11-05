Як заробити на оренді: переваги та недоліки купівлі готової квартири на вторинці Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Купити квартиру в новобудові на етапі котловану й чекати рік-два чи вже зараз брати вторинку з ремонтом? Це питання ставлять собі багато інвесторів, які хочуть отримувати стабільний дохід від оренди й водночас не втратити в капіталі.

Відповіді ми шукали у нашій статті — Нерухомість під оренду.

Вторинка з ремонтом: які переваги

Купівля готової квартири на вторинному ринку з ремонтом дає відразу можливість здавати її в оренду та отримувати кеш.

Для інвестора, орієнтованого на регулярний дохід та швидкий термін окупності, це ключовий аргумент.

У містах зі стабільним попитом на оренду це дозволяє мінімізувати простій та отримувати ставку заповнення вищу за середню.

Другий плюс — відсутність часових ризиків, пов’язаних з будівництвом. Ви знаєте, що купуєте фізичний актив, який уже проходив експлуатацію, і можете оцінити реальні витрати на утримання.

Крім того, вторинка дає змогу точніше оцінити реалістичний рівень орендних ставок у конкретному районі, врахувати сезонність і зрозуміти комерційну складову управління житлом.

Ризики й мінуси

Головна незручність — вища ціна за квадратний метр порівняно зі стартовими пропозиціями девелоперів. Вторинний ринок часто вже містить рентабельність власника на рівні ринкових очікувань, тому потенціал капітального приросту у короткостроковому горизонті буде меншим.

Крім того, квартира з ремонтом так чи інакше потребуватиме оновлення: ремонт старіє, комунікації зношуються — це всі витрати, які можуть зменшити чистий дохід.

Ще один ризик — приховані дефекти. Навіть ретельний огляд не завжди відкриває всі проблеми: системи опалення, сантехніка, електрика, проблеми з документами (спадщина, суперечки тощо). Наявність гострих юридичних моментів може ускладнити оренду або перепродаж.

І не забувайте про те, що деякі орендарі поводяться недбало — страховка від пошкоджень і політика депозитів повинні бути відпрацьовані.

