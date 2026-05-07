Ціна на оренду квартир в Польщі у травні 2026 року (інфографіка)

Варшава традиційно є найдорожчим містом для оренди. Тут однокімнатна квартира у центрі в середньому коштує понад 4 400 злотих на місяць.
Загалом у травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Польщі становить близько 2 790 злотих на місяць. Але якщо житло розташоване далі від центральних районів, ціна знижується до 2 276 злотих. Такі дані наводить Numbeo.

Найбільше впливають на ціну розташування квартири, близькість транспорту та стан будинку. Найшвидше дорожчає житло у містах із великою кількістю міжнародних компаній, офісів та університетів.

У Варшаві однокімнатна квартира у центрі в середньому коштує понад 4 400 злотих (понад 52 тисячі гривень) на місяць.
У Гданську оренда коштує близько 3 200 злотих (38 500 гривень), що на 23% нижчі, ніж у Варшаві.
В Кракові, вартість оренди там становить 3 500 злотих (42 000 гривень).
У Вроцлаві — 3 400 злотих (41 000 гривень) за однокімнатне житло.
Трикімнатні квартири у Варшаві коштують у середньому понад 7 000 злотих (майже 84 500 гривень) на місяць. У Кракові та Вроцлаві оренда такого житла зазвичай перевищує 5 000 злотих (близько 60 000 гривень).
Раніше Finance.ua писав, що з даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS) орендна плата за житло в Польші і надалі зростатиме. То ж один із варіантів для українців, які планують осісти в цій країні або інвестувати в цю країну — це купівля житла.
Ця країна залишається одним із найпривабливіших напрямків переїзду або інвестування. Стабільна економіка, зрозуміле законодавство та близькість до України роблять її комфортною як для життя, так і для купівлі нерухомості.
Раніше Finance.ua писав, що на польському ринку нерухомості спостерігаються помітні зміни. Хоча ціни на квартири залишаються високими, власники нерухомості дедалі частіше йдуть на поступки і готові знижувати ціну.
Також Finance.ua вже писав, про ключові моменти, на які слід звернути увагу під час купівлі помешкання в Польщі. Детально читйте у статті нижче.

