Ціна на оренду квартир в Польщі у травні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Нерухомість

Варшава традиційно є найдорожчим містом для оренди. Тут однокімнатна квартира у центрі в середньому коштує понад 4 400 злотих на місяць.

травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Польщі становить близько 2 790 злотих на місяць. Але якщо житло розташоване далі від центральних районів, ціна знижується до 2 276 злотих. Такі дані наводить Загалом утравні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Польщі становить близько 2 790 злотих на місяць.Але якщо житло розташоване далі від центральних районів, ціна знижується до 2 276 злотих. Такі дані наводить Numbeo

Що впливає

Найбільше впливають на ціну розташування квартири, близькість транспорту та стан будинку. Найшвидше дорожчає житло у містах із великою кількістю міжнародних компаній, офісів та університетів.

Лідери за цінами

У Варшаві однокімнатна квартира у центрі в середньому коштує понад 4 400 злотих (понад 52 тисячі гривень) на місяць.

У Гданську оренда коштує близько 3 200 злотих (38 500 гривень), що на 23% нижчі, ніж у Варшаві.

В Кракові, вартість оренди там становить 3 500 злотих (42 000 гривень).

У Вроцлаві — 3 400 злотих (41 000 гривень) за однокімнатне житло.

Трикімнатні квартири у Варшаві коштують у середньому понад 7 000 злотих (майже 84 500 гривень) на місяць. У Кракові та Вроцлаві оренда такого житла зазвичай перевищує 5 000 злотих (близько 60 000 гривень).

