Скільки коштють квартири у Польщі у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштують квартири у Польщі у 2025 році

Скільки коштють квартири у Польщі у 2025 році

На польському ринку нерухомості спостерігаються помітні зміни. Хоча ціни на квартири залишаються високими, власники нерухомості дедалі частіше йдуть на поступки і готові знижувати ціну.

Про це повідомляє inpoland.net

Попри те, що ціни на житло все ще дуже високі, продавці час від часу погоджуються на знижки, які можуть сягати до 10%. Ринок пропонує багато квартир, тому власники прагнуть швидше реалізувати нерухомість, підвищуючи готовність знижувати вартість.

Вартість житла у польських містах

Згідно з даними видання «Rzeczpospolita», ціни на нові квартири залишаються стабільними:

у Варшаві середня вартість квадратного метра становить близько 18 000 злотих,

Кракові — приблизно 16 700 зл./кв.м,

Вроцлаві — 14 700 зл./кв.м,

Познані — трохи менше 13 600 зл./кв.м,

а у містах Верхньосілезько-Заглембської агломерації — близько 11 400 зл./кв.м

Аналогічна ситуація спостерігається і на вторинному ринку, де ціни також залишаються високими.

Єдине місто, де помітно знизилися ціни на приватні будинки в оголошеннях, — це Лодзь. Водночас найбільший приріст цін зафіксовано у Труймясті, де вони зросли на 23%. Значне подорожчання спостерігається також у Катовіцькій агломерації (+13%) та у Варшаві й Кракові (відповідно +11−12%).

Експерти ринку відзначають, що зміни в оголошених цінах незначні — як у порівнянні з попереднім місяцем, так і з минулим роком. Водночас суми реальних угод значно нижчі. Щоб швидше завершити продаж, власники нерухомості готові знижувати ціну від кількох до десяти відсотків. Найчастіше це стосується великих та дорогих квартир.

Серед покупців переважають люди з фінансовими можливостями, які часто вже мають нерухомість і шукають кращі варіанти для себе. Водночас попит на маленькі квартири або такі, що потребують значних витрат на ремонт, помітно знизився.

Експерти також відзначають збільшення попиту на приватні будинки і зростання продажів житла у передмістях.

