Чи можна купити квартиру без довідки про доходи — Finance.ua

Чи можна купити квартиру без довідки про доходи Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Чи можна купити квартиру без довідки про доходи

У 2025 році питання підтвердження джерела коштів при придбанні нерухомості стало особливо актуальним. І хоча на перший погляд це може здаватися формальністю, на практиці відсутність відповідних документів може стати причиною відмови у проведенні операції або блокування платежу.

Розбираємося, коли потрібно підтверджувати дохід, які документи приймаються банками та податковою, і які ризики існують у разі порушення вимог.

Коли необхідне підтвердження доходів

З 2023 року Україна стала повноправним учасником міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Це означає, що всі великі фінансові операції в країні, зокрема купівля житла, перебувають під контролем фінансового моніторингу.

Під час купівлі квартири банк зобов’язаний зʼясувати:

чи мають кошти офіційне походження;

чи відповідає сума покупки задекларованим доходам;

чи не є угода частиною схеми ухилення від сплати податків або легалізації готівки.

«Попри те, що чинне законодавство України прямо не передбачає обов’язкову вимогу щодо надання довідки про доходи під час укладання договору купівлі-продажу, існують нюанси, які варто врахувати як покупцям, так і продавцям, аби уникнути потенційних ризиків, блокування платежів або додаткових перевірок з боку держави», — наголошує адвокатка Юлія Панасюк.

Порогова сума

Банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг усіх операцій, що перевищують 400 000 грн (або еквівалент в іноземній валюті). Якщо сума менша — перевірка не є обов’язковою, але банк все одно має право її ініціювати.

При цьому сам факт наявності коштів на рахунку ще не гарантує проведення транзакції. Якщо банк не отримає підтвердження, що ці кошти мають законне походження, він може заблокувати платіж.

Які документи приймають банки та податкова

Перелік документів залежить від джерела отриманих коштів. Як зазначають юристи компанії «Правова допомога», можуть бути використані такі документи:

довідка про доходи — для офіційно працевлаштованих осіб;

довідка з Пенсійного фонду — для пенсіонерів;

декларація про доходи — у разі доходів від підприємництва, оренди, інвестицій, дивідендів, виграшів або страхових виплат;

свідоцтво про спадщину — якщо кошти отримано у спадок;

договір дарування — за умови дарування від близьких родичів (дарувальник також має підтвердити свої доходи);

договір купівлі-продажу — наприклад, у разі продажу авто, землі чи іншої нерухомості;

договір з банком на отримання кредиту — якщо житло купується в кредит;

довідка банку про проходження фінансового моніторингу — якщо кошти вже були перевірені раніше;

довідка з податкової — про загальну суму задекларованих доходів;

судові документи — якщо кошти отримані за рішенням суду.

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Чи можна обійти вимогу

Деякі покупці вважають, що розрахунок готівкою допоможе уникнути перевірки. Однак це — помилкове уявлення. Форма оплати не звільняє від вимог фінансового моніторингу.

Нотаріуси, які оформлюють договори купівлі-продажу, також можуть вимагати підтвердження походження коштів. До того ж податкова служба має повноваження ініціювати перевірку незалежно від способу оплати.

Щоб уникнути затримок або відмови, рекомендується заздалегідь підготувати всі необхідні документи, які підтверджують законність джерела доходів.

Що загрожує за відсутності підтвердження

Якщо покупець не надасть достатніх доказів легального походження коштів, можливі серйозні наслідки:

З боку банку:

блокування платежу;

відмова в обслуговуванні;

передача інформації до Держфінмоніторингу.

З боку податкової служби:

ініціювання перевірки витрат;

донарахування податків;

штрафні санкції;

відкриття провадження у разі підозри на ухилення від сплати податків.

Висновок: підтвердження доходу при купівлі квартири — це не виняткова ситуація, а частина нової фінансової реальності. Аби уникнути проблем, варто заздалегідь подбати про прозору історію коштів, з якими ви плануєте виходити на ринок нерухомості.

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