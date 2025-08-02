Як отримати посвідку на проживання в Польщі (деталі) — Finance.ua
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Як отримати посвідку на проживання в Польщі (деталі)

Особисті фінанси
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Як отримати посвідку на проживання в Польщі (деталі)
Як отримати посвідку на проживання в Польщі (деталі)
Польща стала першою країною для мільйонів українців, які шукали прихистку після повномасштабного вторгнення. Наданий спеціальний статус (PESEL UKR) забезпечив нашим громадянам легальне перебування та доступ до ринку праці.
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Польща має доволі гнучке законодавство щодо працевлаштування іноземців, особливо українців. Саме тому офіційна робота є одним з найпоширеніших та найзручніших шляхів для отримання Карти Побиту (Karta Pobytu).
Ключовим є наявність робочого контракту та офіційного дозволу на роботу від роботодавця. Крім працевлаштування, Польща відкрита для підприємців: реєстрація власного бізнесу є дієвим способом отримати ПНП, якщо ви можете довести фінансову стабільність свого підприємства та його користь для економіки.
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Як отримати постійний дозвіл на проживання

Після кількох років легального перебування в Польщі українці можуть претендувати на довгостроковий статус, зокрема на дозвіл на постійне проживання (Zezwolenie na pobyt stały) або статус резидента ЄС (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).
Основні умови для їхнього отримання включають:
  • тривалість перебування. Як правило, потрібно безперервно та легально проживати в Польщі не менше 5 років;
  • фінансова стабільність. Ви маєте підтвердити наявність стабільного та регулярного джерела доходу, достатнього для утримання себе та своєї родини, а також забезпечити житло;
  • мовні знання. Для отримання статусу резидента ЄС необхідне володіння польською мовою на рівні не нижче B1, що підтверджується державним сертифікатом. Для постійного дозволу також рекомендується мати мовні знання;
  • правопорядок. Важливою умовою є відсутність судимостей та дотримання законодавства.
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Скільки чекати на ПНП

  • Спеціальний статус (PESEL UKR): Надається одразу після реєстрації та діє до 2027 року.
  • Карта побиту/CUKR: заяву можна подати після кількох місяців перебування. Розгляд може тривати від 3 до 12 місяців залежно від регіону та навантаження міграційних служб.
  • Дозвіл на постійне проживання / статус резидента ЄС: Можна подати документи після 5 років легального перебування в країні на підставі тимчасової посвідки.
Для українських біженців важливо те, що щоб подати документи на постійне проживання чи резидентство, відмовлятися від статусу PESEL UKR спеціально не потрібно.
Однак, якщо ви отримаєте новий, більш стабільний статус (наприклад, Karta Pobytu на підставі праці, навчання чи постійного проживання. — Ред.), ваш спеціальний статус може бути анульований автоматично. Це дозволяє українцям плавно переходити до довгострокової легалізації в Польщі.
Також Finance.ua в цьому матеріалі детально пояснює, що треба, аби отримати ПНП ще в 2 країнах Європи:

Як отримати посвідку на проживання та закріпитися в Європі (частина 1)

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Нагадаємо, у 2024 році Польща видала майже 489 тис. перших дозволів на проживання. Це майже на п’яту частину менше, ніж у 2023 році, і найменше з 2015 року.
Найбільше дозволів у 2024 році (69%) видано у зв’язку з працевлаштуванням у Польщі. 5% дозволів видано в освітніх і родинних цілях.
Водночас 80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільні умови працевлаштування. Попри це лише 13% заявляють, що залишаться в країні після стабілізації ситуації в Україні.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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