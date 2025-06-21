Українці отримали найбільше дозволів на проживання в Польщі — Finance.ua

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Українці отримали найбільше дозволів на проживання в Польщі

Світ
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Українці отримали найбільше дозволів на проживання в Польщі
Українці отримали найбільше дозволів на проживання в Польщі
За останні роки Польща видала найбільшу кількість перших дозволів на проживання для іноземців серед країн ЄС. Дані Євростату за 2024 рік свідчать про велике зменшення видачі таких дозволів.
Про це пише inpoland.
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У 2024 році Польща видала майже 489 тис. перших дозволів на проживання. Це майже на п’яту частину менше, ніж у 2023 році, і найменше з 2015 року.
Найбільше дозволів у 2024 році (69%) видано у зв’язку з працевлаштуванням у Польщі. 5% дозволів видано в освітніх і родинних цілях.

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Коментуючи статистів, Мацей Дущик, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації, відзначив, що кількість виданих дозволів є найменшою за десятиліття.

Хто отримує найбільше дозволів на проживання

У 2024 році найбільшу групу іноземців, що отримали дозвіл на проживання в Польщі, становили українці (226,2 тис.) та білоруси (151,1 тис.).
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Разом ці дві групи отримали понад 77% усіх дозволів. У 2022 та 2023 роках найбільше дозволів отримували білоруси.
Нагадаємо, 80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільні умови працевлаштування. Попри це лише 13% заявляють, що залишаться в країні після стабілізації ситуації в Україні.
За даними дослідження Deloitte, у 2024 році чистий вплив українських біженців на ВВП Польщі склав 2,7%, а рівень зайнятості зріс з 61% до 69% лише за один рік.
Українські біженці в Польщі додали майже 100 млрд злотих до ВВПу 2024 році. Це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні за 3 роки війни.
За матеріалами:
inpoland
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