ПРАВЕКС БАНК змінює назву на ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК

Київ, 30 жовтня 2026 року — ПРАВЕКС БАНК, який із 2008 року входить до міжнародної групи INTESA SANPAOLO, відтепер працюватиме під брендом і назвою ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК (INTESA SANPAOLO BANK). Зміна назви чіткіше відображатиме належність до однієї з провідних банківських груп Європи, зберігаючи водночас зв’язок із місцевим ринком і довіру клієнтів.

Сьогодні INTESA SANPAOLO є однією з провідних банківських груп Європи, що обслуговує понад 21 мільйон приватних і корпоративних клієнтів завдяки своєму багаторічному досвіду та міжнародно визнаному лідерству у сфері консалтингових послуг. Станом на кінець червня 2026 року обсяг фінансових активів клієнтів INTESA SANPAOLO перевищував 1,5 трлн євро, а кредитний портфель становив майже 440 млрд євро. Intesa Sanpaolo — найбільша банківська група Італії з розгалуженою міжнародною мережею.

Як частина дивізіону міжнародних банків INTESA SANPAOLO, банк входить до міжнародної мережі, що працює в Центральній і Південно-Східній Європі та Єгипті. Перехід на спільний бренд націлений на посилення впізнаваності міжнародної банківської мережі INTESA SANPAOLO та підкреслення належності її учасників до однієї групи. Це також відображає зростання стратегічного значення дивізіону міжнародних банків у Intesa Sanpaolo та прагнення використовувати спільні знання й досвід, інновації та можливості мережі для подальшого розвитку. Водночас кожен банк мережі зберігає міцні зв’язки з місцевим ринком і клієнтами.

Зміна бренду не вплине на звичне обслуговування клієнтів: вони й надалі працюватимуть із тією самою командою фахівців та користуватимуться звичними послугами. Наявні банківські продукти, канали обслуговування, українська експертиза та взаємна довіра залишаться незмінними. Дія договорів і щоденне банківське обслуговування триватимуть без жодних перерв. Клієнти зможуть і надалі користуватися своїми рахунками та послугами банку у звичному режимі.

Зміна назви банку з «ПРАВЕКС БАНК» на «ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК» — це більше, ніж просто оновлення вивіски. Це чітке відображення нашої ідентичності: банку з глибоким корінням в Україні та невід’ємної частини міжнародної банківської групи. Банк і надалі інвестуватиме в інновації, цифрові рішення та покращення клієнтського досвіду, водночас розширюючи свої послуги для приватних клієнтів, підприємців і компаній в умовах світу, що постійно змінюється.

ЦИТАТА. Семен Бабаєв, голова правління ПРАВЕКС БАНК:

«Ми змінюємо назву, але наша відданість клієнтам залишається незмінною. Перехід на бренд ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК чіткіше підкреслює, що ми є частиною однієї з провідних банківських груп Європи. Водночас ми зберігаємо те, на чому завжди ґрунтувалася наша робота: знання місцевого ринку та міцні відносини з клієнтами. Новий бренд відображає нашу ідентичність і прагнення й надалі розвиватися, впроваджувати інновації та створювати довгострокову цінність для людей і бізнесу, з якими ми працюємо».