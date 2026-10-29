Бізнесу спростили митні процедури

В Україні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, яка передбачає зміни у сфері митної справи на період воєнного стану. Нові правила мають підтримати підприємства, що постраждали внаслідок російських обстрілів, прискорити митні процедури та сприяти оборонному виробництву.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Які зміни передбачає постанова Кабміну

Збереження авторизацій після атак

Підприємства, чиє майно постраждало від російських атак, зможуть зберегти або отримати окремі митні спрощення, зокрема щодо зменшеної гарантії сплати митних платежів або звільнення від неї.

Для цього потрібно підтвердити вплив атаки на фінансовий стан і подати фінансовий план відновлення показників протягом двох років.

Швидший контроль на кордоні

Погодження часу огляду товарів, відбору зразків та інших процедур відбуватиметься за принципом «єдиного вікна» між декларантом, Держпродспоживслужбою і митницею.

Час узгодження не має перевищувати одну робочу годину від часу, запропонованого декларантом.

Прицільніший контроль продукції

Митниця перевірятиме нехарчову продукцію, включену до секторальних планів ринкового нагляду за визначеними критеріями ризику.

Підтримка оборонного виробництва

Визначається механізм ввезення складових для виробництва озброєння, оплаченого іноземними партнерами, без сплати ввізного мита та ПДВ.

Які додаткові зміни готують у митній сфері

Міністерство фінансів спільно з Держмитслужбою продовжує роботу над додатковими змінами, спрямованими на зменшення безпекових ризиків у зонах митного контролю. Відповідні проєкти наказів наразі проходять процедуру погодження.

Розроблені зміни до порядків митного оформлення імпортних і транзитних товарів передбачають:

можливість оперативно змінити митницю призначення, подавши додаткову митну декларацію;

мінімізацію часу перебування товарів у зоні митного контролю;

можливість випуску товарів у митному режимі імпорту із зони митного контролю до завершення митного контролю та оформлення в повному обсязі, які завершуватимуться вже після випуску.