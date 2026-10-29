Податкове навантаження на компанії: в Україні та за кордоном. Частина 1

Український бізнес дедалі частіше працює не лише на внутрішньому ринку: компанії відкривають юридичні особи за кордоном, переносять частину операцій, наймають працівників в інших країнах або розглядають можливість повної релокації. Одним із ключових питань під час вибору країни для ведення бізнесу стає оподаткування.

В Україні базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18%. Але ця цифра сама по собі мало що говорить підприємцю. Компанія платить не лише податок із прибутку. Є ще ПДВ, податки та соціальні внески з зарплат, податок під час виплати дивідендів, місцеві податки, витрати на бухгалтерське та аудиторське обслуговування, а також вимоги до звітності.

Крім того, фактичне податкове навантаження залежить від особливостей конкретного бізнесу: його доходів, кількості працівників, структури витрат, того, чи залишається прибуток у компанії, та як часто власники отримують дивіденди.

Для окремих категорій підприємців і компаній також діють спрощені та спеціальні режими оподаткування.

У цьому матеріалі Finance.ua розбирає, яке податкове навантаження має бізнес в Україні, які основні податки та внески він сплачує і які додаткові витрати варто враховувати під час ведення компанії.

Це перша частина матеріалу. У другій ми окремо розглянемо умови для бізнесу в Німеччині, Польщі, Чехії та Іспанії — зокрема податки на прибуток, зарплати й дивіденди, ПДВ, адміністративні витрати та доступні пільги.

Україна: 18% на прибуток і окремі режими для малого бізнесу

Для юридичної особи на загальній системі базова ставка податку на прибуток підприємств в Україні становить 18%. Це податок саме на прибуток, а не навпаки. Наприклад, якщо компанія отримала 10 млн грн доходу, а її оподатковуваний прибуток після врахування витрат становить 2 млн грн, базовий податок на прибуток дорівнюватиме 360 тис. грн.

Водночас для частини малого бізнесу доступна спрощена система.

В Україні діє базова ставка податку на прибуток підприємств у вигляді 18%

2026 року юридичні особи-платники єдиного податку третьої групи можуть сплачувати 5% доходу або 3% доходу за умови сплати ПДВ. Для третьої групи також встановлений військовий збір у розмірі 1% доходу. Граничний обсяг доходу 2026 року — 10 091 049 грн. Тут принципово змінюється сама база оподаткування: на загальній системі податок розраховується від прибутку, а на спрощеній — від доходу.

Тому для компанії з невисокою маржинальністю ставка 5% від обороту не обов’язково буде вигіднішою за 18% від прибутку. І навпаки, для бізнесу з високою маржею спрощений режим може суттєво змінювати кінцеве податкове навантаження.

«Скільки коштує» працівник в Україні

Зарплата — ще одна важлива складова витрат бізнесу. За стандартною моделлю з зарплати працівника утримуються 18% ПДФО та 5% військового збору. Роботодавець додатково сплачує ЄСВ у розмірі 22%.

Наприклад, якщо працівникові нараховано 50 тис. грн зарплати:

9 тис. грн — ПДФО;

2,5 тис. грн — військовий збір;

38,5 тис. грн — сума після цих утримань;

11 тис. грн — ЄСВ за рахунок роботодавця.

Отже, за такого рівня зарплати повна вартість працівника для компанії становить 61 тис. грн. Це принципово відрізняється від фрази «працівник платить 23% податків»: частина платежів виникає за рахунок працівника, а ЄСВ — додаткова витрата роботодавця.

Дивіденди в Україні

Після сплати корпоративного податку компанія може залишити прибуток у бізнесі або розподілити його між власниками.

Для фізичної особи — власника української компанії, яка є платником податку на прибуток, дивіденди за загальним правилом оподатковуються ПДФО за ставкою 5%. 2026 року до такого доходу також застосовується військовий збір за ставкою 5%.

Тобто якщо компанія має 100 грн прибутку до сплати корпоративного податку, після 18% податку на прибуток залишиться 82 грн. Якщо всю цю суму виплатити фізичній особі як дивіденд, із неї ще 5% становитиме ПДФО і 5% - військовий збір.

Дивіденди за загальним правилом оподатковуються ПДФО за ставкою 5%

За такої спрощеної моделі власник отримає 73,8 грн. Це відповідає сукупному навантаженню близько 26,2% від початкових 100 грн.

Однак в Україні існує ще механізм авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів. Його не можна механічно додавати як ще один повний податок у розмірі 18%, оскільки правила передбачають окремий порядок розрахунку та зарахування. Конкретний результат залежить від статусу компанії та обставин виплати.

Висновок

Ставка 18% податку на прибуток не відображає повного податкового навантаження українського бізнесу. До нього також входять податки та внески із зарплат, ПДВ, оподаткування дивідендів та адміністративні витрати.

Для малого бізнесу важливим фактором є спрощена система: тут податок розраховується з доходу, а не прибутку, тому її вигідність залежить від маржинальності компанії.

Вартість працівника для роботодавця також вища за його зарплату: компанія додатково сплачує ЄСВ, тоді як із доходу працівника утримуються ПДФО та військовий збір.

Тому оцінювати податкове навантаження потрібно комплексно з урахуванням моделі бізнесу, прибутковості, кількості працівників і способу розподілу прибутку.