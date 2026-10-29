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На Південному мосту тривають роботи

Казна та Політика
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Унаслідок ворожого удару 27 жовтня пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій.
КП «Київавтошляхміст» виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень.
Про це йдеться в повідомленні КМДА.
«Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки. Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки „зеленої“ лінії метро» — йдеться в заяві КМДА.
КП «Київський метрополітен» відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв’язку та рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір». Відновлення інших інженерних мереж триває.
За матеріалами:
Finance.ua
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