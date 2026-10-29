На Південному мосту тривають роботи

Унаслідок ворожого удару 27 жовтня пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій.

КП «Київавтошляхміст» виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень.

Про це йдеться в повідомленні КМДА

«Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки. Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки „зеленої“ лінії метро» — йдеться в заяві КМДА.