ЄС закликає Велику Британію, Канаду та Японію збільшити допомогу Україні

Європейський Союз закликає партнерів із G7 збільшити фінансову та військову допомогу Україні на тлі очікуваного скорочення підтримки з боку країн, які не входять до ЄС. За оцінкою Європейської комісії, наразі вони пообіцяли надати Києву лише €4 млрд у 2027 році проти €19 млрд, запланованих на 2026-й

Про це пише Dilo з посиланням на Financial Times.

Скільки коштів Україна може отримати від партнерів

Члени G7 (США, Велика Британія, Канада та Японія) за нинішніми планами сукупно нададуть лише €1 млрд.

Київ заявляє, що наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування у €70 млрд. Цю цифру підтвердила Європейська комісія.

ЄС розпочав екстрене планування, щоб знайти додаткові джерела коштів для підтримання фінансової стабільності України наступного року, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать свою допомогу.

ЄС шукає додаткові джерела фінансування

Представники Єврокомісії працюють над різними варіантами, зокрема над спільним випуском боргових зобов’язань, які мають обговорити на саміті наприкінці листопада. На жовтневому саміті лідери також закликали «міжнародних партнерів якнайшвидше збільшити свою підтримку» і відтоді, за словами дипломатів, ведуть двосторонній діалог із Великобританією, Канадою та іншими країнами.

Уряди Великої Британії та Канади готуються оголосити свої бюджети на 2027 рік, і Брюссель стежитиме за тим, чи міститимуть вони нові зобов’язання щодо допомоги Україні. Міністерство закордонних справ Японії заявило, що країна «розглядає варіанти задоволення фінансових потреб України».

Читайте також Головні пріоритети бюджету на 2027 рік — Мінфін

Брюссель не готовий компенсувати дефіцит, який виникне через недостатню допомогу інших союзників, і чинить дипломатичний тиск на Оттаву, Токіо та Лондон, домагаючись збільшення їхньої підтримки.

Представник Єврокомісії заявив, що на ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної Україні підтримки на 2027 рік, наголосивши, що «Європа не може самотужки забезпечити фінансові потреби України, тому міжнародні партнери також мають активізуватися, зокрема союзники по НАТО».

Зеленський закликав ЄС знайти кошти для підтримки України

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем’єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.