Fitch прогнозує продовження війни в Україні у 2027 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує продовження війни в Україні в наступному році, а також підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні CCC.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на повідомлення агентства.

Fitch очікує продовження війни

Зазначається, що у 2026 році війна в Україні загострилася: росія посилила повітряні атаки на різні сектори економіки та продовжує фактичну блокаду чорноморського узбережжя України, що серйозно перешкоджає роботі ключових експортних маршрутів. Попри постійний тиск, російські війська досягли лише незначних територіальних здобутків, тоді як Україна завдає ударів по російському нафтогазовому сектору.

«Дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут, а позиції сторін залишаються діаметрально протилежними. За прогнозами Fitch, війна триватиме й у 2027 році, оскільки наразі немає вагомих передумов для припинення вогню», — йдеться в повідомленні.

Україна отримала рейтинг CCC

Рейтинг у іноземній валюті на рівні ССС відображає значний кредитний ризик через війну та її макроекономічні й фіскальні наслідки.