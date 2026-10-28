Чим може обернутися для США економічний шлюб" із рф

Дизельна угода відкриває для рф можливість наступних подібних кроків від США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

«Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було — зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера Росії. Енергоресурси є частиною пропозиції Росії», — розповів лідер.

Він додав, що рф розуміє масштаби наявних у них природніх ресурсів та має вертикальне управління всім цим. Тому вони можуть запропонувати Вашингтону своєрідний «економічний шлюб».

Навряд такий «шлюб» може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху — може здаватися, що можуть бути вигоди", — наголосив президент.

Раніше видання The New York Times повідомляло про те, що США можуть скасувати санкції з російського фонду прямих інвестицій. Відзначається, що рф наполягала на цьому кроці під час переговорів про постачання дизельного палива до США. Один з американських посадовців підтвердив те, що Трамп розглядає таку можливість.