Польська допомога на дітей 800+ знецінилася майже вдвічі

Державна допомога на дітей у Польщі поступово втрачає купівельну спроможність. Хоча з січня 2024 року родини отримують 800 злотих на дитину замість 500, через зростання цін реальна вартість виплат зменшується. Аналітики кажуть, що через подальше зростання цін виплати можуть знецінитися ще сильніше.

Про це повідомляє inpoland

Як змінилася купівельна спроможність допомоги 800+

Програму підтримки сімей, відому як «500+», запустили у Польщі у квітні 2016 року. Спочатку виплати на першу дитину залежали від доходів родини, однак у середині 2019 року це обмеження скасували.

У січні 2024 року розмір допомоги збільшили з 500 до 800 злотих. Після підвищення її купівельна спроможність відповідала майже 537 злотим у цінах квітня 2016 року.

Однак подальше зростання цін поступово нівелювало це збільшення. У вересні 2026 року реальна вартість виплати знизилася до еквівалента 485 злотих за цінами на момент запуску програми.

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Якщо ціни зростатимуть такими ж темпами, як у 2026 році, до кінця 2027 року купівельна спроможність допомоги може знизитися до рівня, еквівалентного менш ніж 456 злотим у цінах квітня 2016 року.

Яку частку зарплати становить допомога на дитину

Знижується і співвідношення державної допомоги з мінімальною заробітною платою:

у квітні 2016 року виплата в розмірі 500 злотих дорівнювала 27% валової мінімальної зарплати;

у 2026 році допомога на рівні 800 злотих становить уже 16,6% цього показника.

За прогнозами, у 2027 році частка виплати в мінімальній зарплаті скоротиться до 16,2%.

Якщо порівнювати допомогу із середньою зарплатою в корпоративному секторі Польщі, то нині вона становить близько 8,5% від цього доходу.

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Чи вистачає 800 злотих на основні потреби дитини

Допомога дедалі менше покриває витрати, необхідні для утримання дитини. У другому кварталі 2026 року виплата в розмірі 800 злотих дорівнювала приблизно 49% соціального мінімуму, який оцінювали на рівні 1630 злотих на особу. Таким чином, навіть повна сума допомоги не покриває половини цього показника, що відображає вартість базових потреб.

Скільки Польща витрачає на програму 800+

Попри зниження реальної вартості виплат, програма залишається значною статтею державних видатків.

У 2026 році на допомогу 800+ передбачили понад 60 млрд злотих. У 2027 році витрати на програму, як очікується, зростуть до 61 млрд злотих.

Як зазначає money. pl, на тлі тиску на державні фінанси може знову активізуватися дискусія про зміну умов надання допомоги. Зокрема, можуть порушити питання про обмеження виплат для родин із вищими доходами.

Наразі йдеться про можливе повернення до обговорення таких змін, а не про ухвалене рішення щодо перегляду програми.