Польща має намір розширити співпрацю з Німеччиною у космічній галузі

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що його країна «вбачає значні можливості» для поглиблення двосторонньої співпраці з Німеччиною в космічній галузі.

Про це пише Reuters.

Він наголосив на потребі розвитку власних суверенних технологій для зміцнення безпеки в умовах зовнішнього тиску.

«Нам потрібно інвестувати в технології… яких наразі немає в Європі, але які є абсолютно критично важливими для нашої спільної безпеки… Разом із нашими німецькими партнерами ми бачимо широкі можливості для співпраці, завдяки якій ми станемо більш стійкими до будь-якого зовнішнього тиску, що може виникнути в майбутньому», — сказав Доманський.

Польща планує збільшити інвестиції в космічну галузь

За його словами, безпека починається у космосі, і він поставив риторичне запитання, як країни можуть захищатися без власних супутників, адже за їх відсутності вони залишаються «сліпими».

Крім того, посадовець додав, що Варшава вирішила вдвічі збільшити обсяг інвестицій у космічну галузь.