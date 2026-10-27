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Польща має намір розширити співпрацю з Німеччиною у космічній галузі

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Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що його країна «вбачає значні можливості» для поглиблення двосторонньої співпраці з Німеччиною в космічній галузі.
Про це пише Reuters.
Він наголосив на потребі розвитку власних суверенних технологій для зміцнення безпеки в умовах зовнішнього тиску.
«Нам потрібно інвестувати в технології… яких наразі немає в Європі, але які є абсолютно критично важливими для нашої спільної безпеки… Разом із нашими німецькими партнерами ми бачимо широкі можливості для співпраці, завдяки якій ми станемо більш стійкими до будь-якого зовнішнього тиску, що може виникнути в майбутньому», — сказав Доманський.

Польща планує збільшити інвестиції в космічну галузь

За його словами, безпека починається у космосі, і він поставив риторичне запитання, як країни можуть захищатися без власних супутників, адже за їх відсутності вони залишаються «сліпими».
Крім того, посадовець додав, що Варшава вирішила вдвічі збільшити обсяг інвестицій у космічну галузь.
«Ми вважаємо, що це не лише дуже ефективний спосіб витрачання коштів — з кожного вкладеного євро ви отримуєте 6−7 євро прибутку, — але й питання нашої безпеки та стійкості. І ми бачимо можливості для подальшої співпраці з німецькими партнерами», — додав Доманський.
За матеріалами:
suspilne.media
ПольщаНімеччина
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