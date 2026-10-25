У яких країнах Європи молоді найтяжче знайти роботу

Найвищий рівень безробіття серед молоді віком 15−24 роки в Європі зафіксували у Румунії, тоді як найнижчий — у Німеччині.

Про це свідчать дані Євростату та Інституту трудових прав за серпень 2026 року, пише Visual Capitalist.

Аналітики порівняли ситуацію з працевлаштуванням молоді у 31 європейській країні.

Де молоді найважче знайти роботу

У серпні 2026 року в Європейському Союзі без роботи були майже 3 млн людей віком до 25 років.

Найвищий рівень молодіжного безробіття зафіксували в Румунії — 30,8%.

Після Румунії найвищі показники зафіксували в Естонії — 28,4%, Швеції — 23,8%, Фінляндії — 23,3% та Іспанії — 22,7%.

До десятки країн із найвищим рівнем безробіття серед молоді увійшли:

Румунія — 30,8%. Естонія — 28,4%. Швеція — 23,8%. Фінляндія — 23,3%. Іспанія — 22,7%. Люксембург — 20,8%. Франція — 20,6%. Італія — 20,3%. Португалія — 19,8%. Бельгія — 19,1%.

Найнижчий рівень молодіжного безробіття серед наведених країн зафіксували в Німеччині — 7,4%. У Нідерландах він становив 8,8%, у Швейцарії — 9%, на Мальті — 9,7%.

У яких країнах Європи молоді найважче знайти роботу, Інфографіка: Visual Capitalist

Однією з причин, чому у Німеччині низький рівень безробіття серед молоді, є система професійної освіти, яка поєднує навчання з практикою на підприємствах. Молоді люди можуть опановувати професію, отримувати досвід роботи та заробляти ще під час навчання.

Близько половини випускників шкіл у Німеччині обирають цей шлях. Навчання доступне за понад 300 професіями.

У 2025 році роботу мали 89% німців віком 25−34 роки з професійною кваліфікацією. Це трохи більше, ніж серед людей цього віку з вищою освітою.