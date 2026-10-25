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У яких країнах Європи молоді найтяжче знайти роботу

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У Румунії найвищий рівень безробіття серед молоді в Європі
У Румунії найвищий рівень безробіття серед молоді в Європі, Фото: magnific
Найвищий рівень безробіття серед молоді віком 15−24 роки в Європі зафіксували у Румунії, тоді як найнижчий — у Німеччині.
Про це свідчать дані Євростату та Інституту трудових прав за серпень 2026 року, пише Visual Capitalist.
Аналітики порівняли ситуацію з працевлаштуванням молоді у 31 європейській країні.

Де молоді найважче знайти роботу

У серпні 2026 року в Європейському Союзі без роботи були майже 3 млн людей віком до 25 років.
Найвищий рівень молодіжного безробіття зафіксували в Румунії — 30,8%.
Після Румунії найвищі показники зафіксували в Естонії — 28,4%, Швеції — 23,8%, Фінляндії — 23,3% та Іспанії — 22,7%.
До десятки країн із найвищим рівнем безробіття серед молоді увійшли:
  1. Румунія — 30,8%.
  2. Естонія — 28,4%.
  3. Швеція — 23,8%.
  4. Фінляндія — 23,3%.
  5. Іспанія — 22,7%.
  6. Люксембург — 20,8%.
  7. Франція — 20,6%.
  8. Італія — 20,3%.
  9. Португалія — 19,8%.
  10. Бельгія — 19,1%.
Найнижчий рівень молодіжного безробіття серед наведених країн зафіксували в Німеччині — 7,4%. У Нідерландах він становив 8,8%, у Швейцарії — 9%, на Мальті — 9,7%.
У яких країнах Європи молоді найважче знайти роботу
У яких країнах Європи молоді найважче знайти роботу, Інфографіка: Visual Capitalist
Однією з причин, чому у Німеччині низький рівень безробіття серед молоді, є система професійної освіти, яка поєднує навчання з практикою на підприємствах. Молоді люди можуть опановувати професію, отримувати досвід роботи та заробляти ще під час навчання.
Близько половини випускників шкіл у Німеччині обирають цей шлях. Навчання доступне за понад 300 професіями.
У 2025 році роботу мали 89% німців віком 25−34 роки з професійною кваліфікацією. Це трохи більше, ніж серед людей цього віку з вищою освітою.
До цього Finance.ua зазначав, що для молодих європейців власне житло дедалі частіше стає віддаленою перспективою. Дані ОЕСР свідчать, що рівень володіння житлом серед молодого покоління помітно нижчий, ніж був у їхніх батьків і дідусів у тому самому віці. Особливо складною ситуація залишається в Німеччині, де частка власників житла є однією з найнижчих у Європі.
За матеріалами:
Finance.ua
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