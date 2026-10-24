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20 найкращих європейських напрямків для довголіття

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Валетта, Мальта
Валетта, Мальта, Фото: magnific
Валлетта на Мальті стала найкращим європейським напрямком для відпочинку з акцентом на здоров’я та довголіття. До першої трійки також увійшли грецький острів Паксос і французький Сен-Тропе. Рейтинг сформували з урахуванням можливостей для піших прогулянок, доступності рослинної їжі, темпу життя та соціальної взаємодії.
Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження туристичної компанії CV Villas.
Популярність здорового способу життя та прагнення до довголіття дедалі частіше спонукають мандрівників шукати відпочинок, який відновлює не лише сили, а й гармонію організму.
Замість складних косметологічних процедур або виснажливих щоденних рутин експерти радять обирати локації, що сприяють природній активності, правильному харчуванню та щирому спілкуванню.
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Компанія CV Villas провела дослідження майже 100 європейських напрямків, оцінивши їх за критеріями всесвітньо відомих «блакитних зон», де проживає найбільше довгожителів.
Результатом цього аналізу став рейтинг місць, де звичайний відпочинок перетворюється на ефективну інвестицію у власне здоров’я та довголіття.

Особливості найкращих європейських курортів

Перше місце в рейтингу виборола мальтійська столиця Валлетта завдяки зручності для пішохідних прогулянок та численним закладам для соціального відпочинку, які гармонійно підтримують активний щоденний ритм.
На другій сходинці опинився грецький острів Паксос, який приваблює відвідувачів неспішним способом життя, недоторканою природою та міцними зв’язками всередині місцевої громади.
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Третю позицію посів вишуканий французький курорт Сен-Тропе, тоді як четверте місце несподівано здобуло угорське історичне місто Егер.
Замикають лідерські позиції й інші мальтійські та південноєвропейські локації, що пропонують ідеальний баланс між фізичною активністю, пішохідним рельєфом, помірним споживанням якісного вина й традиційною родинною атмосферою.

Рейтинг 20 європейських напрямків для подорожі

Нижче представлено перелік найкращих локацій Європи, розрахований на основі критеріїв активності, спокійного темпу життя та високого рівня соціалізації:
  1. Валлетта, Мальта
  2. Паксос, Греція
  3. Сен-Тропе, Франція
  4. Егер, Угорщина
  5. Мдіна, Мальта
  6. Ібіца, Іспанія
  7. Таорміна, Італія
  8. Лефкада, Греція
  9. Будва, Чорногорія
  10. Дінгл, Ірландія
  11. Несебр, Болгарія
  12. Бад-Ішль, Австрія
  13. Піран, Словенія
  14. Олесунн, Норвегія
  15. Сент-Джуліанс, Мальта
  16. Гоцо, Мальта
  17. Ксаміль, Албанія
  18. Левоча, Словаччина
  19. Бордо, Франція
  20. Нові-Сад, Сербія
За матеріалами:
Обозреватель
Подорожі
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