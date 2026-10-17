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Найкращі країни світу для цифрових кочівників у 2026 році

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ТОП-10 країн, де цифровим кочівникам найлегше облаштуватися у 2026 році
ТОП-10 країн, де цифровим кочівникам найлегше облаштуватися у 2026 році, Фото: magnific
Грузію визнали найкращою країною для цифрових кочівників. До трійки лідерів також увійшли Перу та Південна Африка.
Про це пише Euronews, посилаючись на дослідження Digital Nomad Friction Index 2026, проведене компанією Holafly.
Аналітики порівняли 17 популярних напрямків серед віддалених працівників та визначили країни, де цифровим кочівникам найпростіше облаштуватися.
Під час оцінювання враховували складність оформлення віз, доступ до банківських послуг і медицини, вартість життя, якість інтернету та безпеку.

Де цифровим кочівникам найпростіше жити й працювати

Перше місце посіла Грузія. У цій країні не потрібно обов’язково реєструвати місце проживання чи оформлювати податковий номер. Окрім того, ви можете відкрити банківський рахунок лише за паспортом протягом кількох годин.
На другому місці — Перу. Тут іноземці можуть отримати постійний дозвіл на проживання за програмою Rentista, якщо мають стабільний дохід. Однак країна не очолила рейтинг через високий ризик землетрусів і природних явищ, пов’язаних з Ель-Ніньйо.
Третє місце посіла Південна Африка, де нерезидентам не потрібно обов’язково реєструвати адресу проживання чи оформлювати податковий номер. Водночас країна отримала нижчу оцінку за доступністю та якістю медичних послуг.
На четвертому та пʼятому місцях — Таїланд та Малайзія. Обидві країни пропонують спеціальні візи для цифрових кочівників, а відкриття банківських рахунків не супроводжується надмірними труднощами. Серед недоліків цих напрямків — ризик природних катастроф.
До першої десятки потрапили три європейські країни — Хорватія, Угорщина та Португалія. Усі три країни пропонують візові програми для цифрових кочівників, однак обов’язкова реєстрація та вимоги щодо отримання податкового номера завадили їм піднятися вище в рейтингу.
ТОП-10 країн, де цифровим кочівникам найлегше облаштуватися у 2026 році:
  1. Грузія.
  2. Перу.
  3. Південна Африка.
  4. Таїланд.
  5. Малайзія.
  6. В’єтнам.
  7. Хорватія.
  8. Угорщина.
  9. Португалія.
  10. Об’єднані Арабські Емірати.
За матеріалами:
Finance.ua
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