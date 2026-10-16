У Польщі спростять оформлення допомоги 800 Плюс
У Польщі планують спростити отримання допомоги на дітей 800 Плюс. Якщо в родині не відбулося змін і дитина продовжує відповідати вимогам програми, батькам більше не доведеться щороку подавати нову заяву для продовження виплат.
Про це пише inpoland.
Наприкінці квітня Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі представило на громадське обговорення проєкт відповідних змін. Згідно з ним, Управління соціального страхування (ZUS) автоматично поновлюватиме право на допомогу на наступний розрахунковий період, використовуючи наявні в системі дані.
Як зміниться оформлення допомоги 800 Плюс
Наразі батьки повинні щороку подавати нову заяву на наступний розрахунковий період, навіть якщо дитина й надалі відповідає всім умовам отримання допомоги. Після запровадження нових правил повторно оформлювати виплати за відсутності змін у сім’ї не потрібно буде.
«Держава повинна полегшувати життя сім’ям, а не збільшувати їхній тягар. Оскільки ми знаємо, що діти все ще мають право на допомогу, немає жодної причини вимагати від батьків щороку заповнювати одну й ту саму форму. Ця зміна економить їм час і зменшує непотрібну бюрократію», — пояснила заступниця міністра у справах сім’ї, праці та соціальної політики Александра Гаєвська.
Коли заяву все ж доведеться подавати
Попри автоматичне продовження виплат, батьки повинні будуть повідомляти ZUS про зміни, які можуть вплинути на право на допомогу. Зокрема, йдеться про зміну місця проживання або обставин догляду за дитиною.
Також заяву потрібно буде подавати в разі першого оформлення допомоги після народження дитини або після повернення родини до Польщі.
Очікується, що нові правила набудуть чинності з наступного розрахункового періоду. Зміни мають зменшити кількість справ, які працівникам ZUS доводиться розглядати вручну.
Раніше ми писали, що з нового періоду виплат у Польщі змінилися правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR.
Також раніше ми повідомляли, що Вже понад 10 років у Польщі діє програма 500 Плюс. Але її пропонують скасувати та запровадити зовсім інший вид підтримки.
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