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США запропонували передати заморожені активи росії під контроль Вашингтона — FT

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США пропонують використати заморожені активи росії
США пропонують використати заморожені активи росії
Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів і передати їх у підконтрольну Вашингтону структуру, щоб відновити мирні переговори з росією.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох осіб, обізнаних з цим питанням, передає Українська правда.
За даними видання, цю ідею озвучили перемовники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО в Маямі 10 жовтня.

Як США пропонують використати заморожені активи росії

Співрозмовники Financial Times повідомили, що американська сторона запропонувала кілька варіантів розморожування активів. Один із них передбачає переведення коштів до нової спеціальної фінансової структури (special-purpose financial vehicle), яка перебуватиме під контролем адміністрації Трампа.
Американський посадовець підтвердив, що використання заморожених російських активів обговорювали як частину всеосяжної мирної угоди. Водночас механізми розблокування коштів і напрями їх подальшого використання ще не узгоджені.
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За його словами, учасники переговорів запропонували різні варіанти використання заморожених активів москви після завершення війни.
Українські делегати підтвердили, що це питання вже порушували під час попередніх зустрічей із представниками США.

Європейські країни виступили проти пропозиції

Європейські делегати категорично відкинули цей план.
Посадовці заявили, що виступають проти відмови від контролю над російськими активами або повернення будь-якої їхньої частини москві.
«Їм сказали, що цього ніколи не станеться», — зазначило одне з джерел.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що колишні високопосадовці Німеччини, Франції та США закликали передати заморожені активи росії з бельгійського депозитарію Euroclear під управління нової структури ЄС. На їхню думку, це допоможе усунути побоювання Бельгії щодо можливих наслідків такого рішення та посилити позиції України.
За матеріалами:
Українська правда
СШАЄСВашингтон
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