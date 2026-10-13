Відпочинок без зайвих витрат: у які країни вигідно їхати на «все включено»

Відпочинок за системою all inclusive дає змогу заздалегідь розрахувати основні витрати на відпустку: проживання, харчування та частина розваг уже включені у вартість готелю. Такий формат особливо популярний у Єгипті, Туреччині та Болгарії.

Натомість під час подорожей до Іспанії, Італії чи Хорватії туристам часто вигідніше обирати готелі зі сніданками або апартаменти й витрачати гроші на місцеві ресторани та екскурсії.

У яких країнах вигідно обирати all inclusive

Єгипет

Єгипет має великий вибір готелів, які працюють за системою «все включено». На деяких курортах, зокрема в Марса-Аламі, за межами готельних комплексів майже немає інфраструктури для туристів. Тому основні послуги та розваги відпочивальники отримують безпосередньо на території готелю.

У вартість all inclusive зазвичай входять проживання, триразове харчування, перекуси у снек-барах, напої та алкоголь. У деяких готелях також доступні аквапарки, анімаційні програми й вечірні шоу.

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Водночас меню в готельних ресторанах може бути специфічним і не завжди відповідати смакам українських туристів.

Єгипет підійде тим, хто хоче провести відпустку біля моря, відпочивати на території готелю та не витрачати час на щоденне планування дозвілля. Додатковою перевагою є Червоне море, яке залишається теплим навіть узимку. Вибір готелів і цін дає змогу знайти варіанти для різних бюджетів.

Туреччина

Туреччина пропонує широкий вибір готелів із системою all inclusive, зокрема преміального рівня. У таких комплексах туристи можуть розраховувати на різноманітне харчування, широкий вибір напоїв, сучасні номери та розвинену інфраструктуру. Водночас вартість відпочинку тут може бути вищою, ніж у Єгипті.

У турецьких готелях доступні різні формати обслуговування, зокрема all inclusive та ultra all inclusive. Останній може передбачати розширений перелік послуг і напоїв, однак конкретне наповнення залежить від готелю.

Туреччина підійде туристам, які хочуть провести більшу частину відпустки на території курортного комплексу та користуватися його інфраструктурою.

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Болгарія

У Болгарії система «все включено» зазвичай охоплює проживання, харчування, напої та доступ до частини готельної інфраструктури. Однак набір послуг суттєво залежить від конкретного закладу: у бюджетних готелях він може бути значно скромнішим, ніж у великих курортних комплексах Туреччини чи Єгипту.

Серед переваг Болгарії для українських туристів — можливість дістатися до курортів автобусом і вибрати відпочинок за доступнішою ціною.

Коли краще відмовитися від all inclusive

Під час подорожей до Іспанії, Італії чи Хорватії туристам варто розглянути альтернативи системі «все включено». У цих країнах є багато історичних пам’яток, мальовничих міст, туристичних маршрутів і закладів із місцевою кухнею.

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Якщо основна мета відпустки — досліджувати околиці, відвідувати екскурсії та куштувати традиційні страви, проживання в готелі зі сніданками може бути практичнішим варіантом. Також можна орендувати апартаменти або віллу й самостійно планувати харчування.