Прибуток 50 найбільших ритейлерів рф упав майже втричі
- «Х5» — на 19% (до 50,3 мільярда доларів);
- «Магніт» — на 15% (до 38,25 мільярда доларів);
- «Mercury Retail» — на 20% (до 18,6 мільярда доларів);
- «Лента» — на 24% (до 12 мільярдів доларів);
- «ДНС» — на 3% (до 8,7 мільярда доларів).
Чому обвалилися прибутки
- згідно з дослідженням НДУ ВШЕ та дискаунтера «Чижик», 40,2% росіян почали заощаджувати у звичайних магазинах, а 28,2% — в інтернеті;
- опитування холдингу «Ромир» показало, що 58% споживачів свідомо відмовляються від товарів, які купували раніше;
- 57% опитаних намагаються знайти дешевші аналоги в нижчих цінових категоріях;
- 46% громадян намагаються якомога рідше ходити до магазинів.
ЄС запустить єдині правила фінмоніторингу: що зміниться
ПартнерськаВ Ідея Банку детально розповіли, як сьогодні діють карткові шахраї та як врятувати кошти
Безос пояснив, як штучний інтелект може змінити ринок праці
Венесуела дозволила Starlink працювати в країні
Українці в Німеччині зможуть обміняти водійські права без іспитів
Туристичне житло в Іспанії скорочується: де найбільше