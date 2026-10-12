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Венесуела дозволила Starlink працювати в країні

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Цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією
Цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією
Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес дозволила супутниковому інтернет-сервісу Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, працювати в країні.
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією.
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Підрозділ SpaceX, що займається супутниковим інтернетом, продовжує розширювати глобальну базу абонентів завдяки запускам додаткових супутників і розширенню спектра послуг для споживачів, підприємств, авіації, морського транспорту та урядових структур.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що SpaceX зробила важливий крок до запуску глобального мобільного сервісу Starlink Mobile. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) надала компанії дозвіл на міжнародне надання телекомунікаційних послуг. Це відкриває можливість розширити Starlink Mobile за межі американського ринку.
За матеріалами:
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