Венесуела дозволила Starlink працювати в країні

Цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес дозволила супутниковому інтернет-сервісу Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, працювати в країні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією.

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Підрозділ SpaceX, що займається супутниковим інтернетом, продовжує розширювати глобальну базу абонентів завдяки запускам додаткових супутників і розширенню спектра послуг для споживачів, підприємств, авіації, морського транспорту та урядових структур.