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Україна працює над власним аналогом Starlink — Зеленський

Технології&Авто
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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
В Україні розпочали роботу над створенням власної супутникової системи, яка може бути схожою за принципом роботи на Starlink.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
За словами глави держави, перші напрацювання вже є.
«Ми працюємо над similar (схожим на. — Ред.) Starlink», — наголосив Зеленський.
Водночас президент не розкрив інших подробиць нового українського проєкту.

Зеленський закликав надати Україні доступ до Starlink

На тлі створення власної супутникової системи Зеленський вкотре заявив союзникам, що Україна має отримати можливість використовувати супутниковий інтернет Starlink для ударів по росії.
«Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного», — пояснив президент.
Зеленський також зазначив, що Україна вдячна партнерам за технології, якими вони з нею діляться. За його словами, це особливо важливо для Києва, оскільки росія продовжує отримувати підтримку від Китаю.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не розпорошувати ресурси на окремі національні космічні проєкти, поки Євросоюз створює спільний «Європейський космічний щит». Зокрема, ЄС будує систему супутникового звʼязку IRIS², яку називають європейським аналогом Starlink.
За матеріалами:
РБК-Україна
StarlinkЗеленський
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