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ЄС розробляє власний аналог Starlink, який планують запустити з 2029 року

Технології&Авто
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Єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс
Єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс
Європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не розпорошувати ресурси на окремі національні космічні проєкти, поки Євросоюз створює спільний «Європейський космічний щит». Зокрема, ЄС будує систему супутникового звʼязку IRIS², яку називають європейським аналогом Starlink.
Про це повідомив єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс під час Міжнародного космічного саміту в Парижі, який проходить 9−10 вересня, передає «Радіо Свобода».
«Коли держави-члени починають витрачати більше грошей на оборону, виникає спокуса діяти самостійно. Раніше я завжди казав, що в космосі це не проблема. Тепер бачу, що вона вже з’являється», — зазначив Кубілюс.

Німеччина інвестує 35 мільярдів євро у власні космічні спроможності

Заява Кубілюса прозвучала на тлі рішення Німеччини інвестувати 35 мільярдів євро у власні військові космічні спроможності протягом найближчих чотирьох років. Водночас європейські інвестиції у спільний проєкт ЄС IRIS² оцінюють у 15 мільярдів євро.
Німецький проєкт включає не лише супутниковий зв’язок, а й розвідку, спостереження за Землею, захист комунікацій і спостереження за ситуацією в космосі.
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«Нам справді потрібно докласти багато зусиль, щоб зберегти цю єдність на європейському рівні, зробити наші системи взаємосумісними, мати всеохопну спільну рамку — і це дозволить нам бути справді суверенними та незалежними», — сказав Кубілюс.

Перші супутники планують запустити в 2029 році

Перші супутники власної європейської захищеної супутникової системи IRIS² планують запускати з 2029 року.
Міжнародний космічний саміт у Парижі Франція і Німеччина готували як майданчик для формування нового європейського бачення космічної політики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, фізичних осіб-підприємців і бізнесу. Зокрема, змінили вимоги до підтвердження даних.
За матеріалами:
Радіо Свобода
StarlinkЄС
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