Aston Martin представив перший дорожній мотоцикл AMB 002 Roadster 10.09.2026, 01:08 — Технології&Авто Кожен AMB 002 Roadster збиратимуть вручну, media.astonmartin.com

Aston Martin спільно з виробником мотоциклів Brough Superior представив AMB 002 Roadster — перший мотоцикл марки, допущений до використання на дорогах загального користування. Серію обмежать 300 екземплярами, а перші поставки клієнтам очікують у третьому кварталі 2027 року.

Про це повідомляє Motor1.

Обмежена серія ручного складання

Кожен AMB 002 Roadster збиратимуть вручну, а не на конвеєрі. Це перша дорожня модель у співпраці Aston Martin і Brough Superior. Раніше компанії створили трекові мотоцикли AMB 001 та AMB 001 Pro, які не були призначені для експлуатації на публічних дорогах.

Серію обмежать 300 екземплярами, media.astonmartin.com

Головний креативний директор Aston Martin Марек Райхман заявив, що створення дорожнього мотоцикла було давньою метою після випуску двох трекових моделей. За його словами, AMB 002 Roadster став адаптацією цієї ідеї для доріг загального користування.

Двигун і титанове шасі

Мотоцикл отримав новий чотиритактний V-подібний двоциліндровий двигун рідинного охолодження об’ємом 1083 кубічні сантиметри. Його розробили спеціально для цієї моделі, а не адаптували з наявного силового агрегату Brough Superior. Заявлена потужність становить 130 к. с., крутний момент — 81 фунт-фут.

Мотоцикл отримав новий чотиритактний V-подібний двоциліндровий двигун, media.astonmartin.com

Заявлена маса AMB 002 Roadster становить 419 фунтів, а розподіл ваги між осями — 50:50. Рама виготовлена з титану та важить 11 фунтів. Спереду встановлено підвіску Fior із подвійними поперечними важелями замість звичайної телескопічної вилки.

Дизайн у стилі Aston Martin

У зовнішності мотоцикла використали стилістичні рішення, що відсилають до автомобілів Aston Martin Vanquish, Valkyrie та Valhalla.