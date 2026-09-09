ТОП-5 нових і вживаних бензинових авто, які купують в Україні

Бензинові автомобілі продовжують користуватися попитом серед українців: у серпні до автопарку країни додалося 12,8 тис. машин із бензиновими двигунами. Водночас загальна кількість таких авто скоротилася на 2% порівняно із серпнем минулого року.
Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувалися:
Skoda Octavia — 221 авто;
Hyundai Tucson — 173;
Mazda CX5 — 120;
Skoda Kodiaq — 109;
Skoda Karoq — 93.
Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів лідерами стали:
Volkswagen Tiguan — 682 авто;
Nissan Rogue — 656;
Volkswagen Golf — 645;
Audi Q5 — 583;
Audi A4 — 342.
Раніше ми повідомляли, що МВС хоче зберігати у спеціальному реєстрі персональні дані водіїв, інформацію про видані або втрачені посвідчення, результати іспитів тощо. Інформацію про навчання в автошколі також пов’язуватимуть із даними про складання іспитів.