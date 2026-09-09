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ТОП-5 нових і вживаних бензинових авто, які купують в Україні

Технології&Авто
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Автомобіль восени
Автомобіль восени
Бензинові автомобілі продовжують користуватися попитом серед українців: у серпні до автопарку країни додалося 12,8 тис. машин із бензиновими двигунами. Водночас загальна кількість таких авто скоротилася на 2% порівняно із серпнем минулого року.
Про це пише Укравтопром.

Які бензинові авто купували найчастіше

За даними Укравтопрому, із 12,8 тис. бензинових авто, які поповнили український автопарк у серпні, 1,9 тис. були новими. Їхня кількість зменшилася на 14% у річному вимірі.
Ще 10,9 тис. авто були вживаними — цей показник залишився на рівні минулого року.
Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувалися:
  • Skoda Octavia — 221 авто;
  • Hyundai Tucson — 173;
  • Mazda CX5 — 120;
  • Skoda Kodiaq — 109;
  • Skoda Karoq — 93.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів лідерами стали:
  • Volkswagen Tiguan — 682 авто;
  • Nissan Rogue — 656;
  • Volkswagen Golf — 645;
  • Audi Q5 — 583;
  • Audi A4 — 342.
Раніше ми повідомляли, що МВС хоче зберігати у спеціальному реєстрі персональні дані водіїв, інформацію про видані або втрачені посвідчення, результати іспитів тощо. Інформацію про навчання в автошколі також пов’язуватимуть із даними про складання іспитів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниАвтоУкравтопромВживані авто
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