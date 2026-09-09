ТОП-5 нових і вживаних бензинових авто, які купують в Україні Сьогодні 20:02 — Технології&Авто Автомобіль восени

Бензинові автомобілі продовжують користуватися попитом серед українців: у серпні до автопарку країни додалося 12,8 тис. машин із бензиновими двигунами. Водночас загальна кількість таких авто скоротилася на 2% порівняно із серпнем минулого року.

Про це пише Укравтопром.

Які бензинові авто купували найчастіше

За даними Укравтопрому, із 12,8 тис. бензинових авто, які поповнили український автопарк у серпні, 1,9 тис. були новими. Їхня кількість зменшилася на 14% у річному вимірі.

Ще 10,9 тис. авто були вживаними — цей показник залишився на рівні минулого року.

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Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувалися:

Skoda Octavia — 221 авто;

Hyundai Tucson — 173;

Mazda CX5 — 120;

Skoda Kodiaq — 109;

Skoda Karoq — 93.

Створено за допомогою ШІ

Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів лідерами стали:

Volkswagen Tiguan — 682 авто;

Nissan Rogue — 656;

Volkswagen Golf — 645;

Audi Q5 — 583;

Audi A4 — 342.