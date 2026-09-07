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МВС готує детальний цифровий облік водіїв: які дані збиратимуть

Технології&Авто
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Нове Положення не вводить для водіїв нового іспиту
Нове Положення не вводить для водіїв нового іспиту
Міністерство внутрішніх справ затвердило Положення про Єдиний державний реєстр МВС, яке визначає перелік даних про водіїв, посвідчення, іспити, медичні документи та право керування, що зберігатимуться в електронній системі. Інформацію про навчання в автошколі також пов’язуватимуть із даними про складання іспитів.
Про це повідомляє Motor Media Review. Наказ МВС зареєстрували в Міністерстві юстиції 28 серпня. Він ще не набрав чинності та почне діяти в день офіційного опублікування.
У реєстрі зберігатимуть персональні дані водіїв, інформацію про видані, обміняні, втрачені або викрадені посвідчення, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про тимчасове вилучення посвідчення та позбавлення права керування.

Які дані про автошколи потраплять до реєстру

В реєстрі фіксуватимуть діяльність автошкіл. До системи вноситимуть дані про заклад, його керівників і спеціалістів, філії, матеріально-технічну базу, навчальні автомобілі, приміщення, майданчики, навчальні групи та слухачів.
Також зберігатимуть інформацію про графік і тривалість занять, результати навчання, свідоцтва, атестацію спеціалістів та акредитацію.
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Як водії отримуватимуть дані з реєстру

Єдиний державний реєстр МВС зможе обмінюватися інформацією з іншими державними системами через «Трембіту» та центральну підсистему ЄІС МВС.
Водії зможуть отримувати власні дані в електронному вигляді через електронний кабінет. Витяг формуватиметься автоматично та матиме реєстровий номер і унікальний електронний ідентифікатор.
Персональна інформація при цьому не стане загальнодоступною: водій матиме доступ до власних даних, а державні органи та інші уповноважені користувачі отримуватимуть інформацію в межах своїх повноважень. Кожну зміну даних фіксуватимуть у журналі аудиту.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Відтепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу. Строк дії залежатиме від відкритої категорії транспортного засобу:
  • 15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
  • 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
За матеріалами:
mmr.ua
Посвідчення водія
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