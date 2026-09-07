МВС готує детальний цифровий облік водіїв: які дані збиратимуть

Міністерство внутрішніх справ затвердило Положення про Єдиний державний реєстр МВС, яке визначає перелік даних про водіїв, посвідчення, іспити, медичні документи та право керування, що зберігатимуться в електронній системі. Інформацію про навчання в автошколі також пов’язуватимуть із даними про складання іспитів.
Про це повідомляє Motor Media Review. Наказ МВС зареєстрували в Міністерстві юстиції 28 серпня. Він ще не набрав чинності та почне діяти в день офіційного опублікування.
У реєстрі зберігатимуть персональні дані водіїв, інформацію про видані, обміняні, втрачені або викрадені посвідчення, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про тимчасове вилучення посвідчення та позбавлення права керування.
В реєстрі фіксуватимуть діяльність автошкіл. До системи вноситимуть дані про заклад, його керівників і спеціалістів, філії, матеріально-технічну базу, навчальні автомобілі, приміщення, майданчики, навчальні групи та слухачів.
Також зберігатимуть інформацію про графік і тривалість занять, результати навчання, свідоцтва, атестацію спеціалістів та акредитацію.
Єдиний державний реєстр МВС зможе обмінюватися інформацією з іншими державними системами через «Трембіту» та центральну підсистему ЄІС МВС.
Водії зможуть отримувати власні дані в електронному вигляді через електронний кабінет. Витяг формуватиметься автоматично та матиме реєстровий номер і унікальний електронний ідентифікатор.
Персональна інформація при цьому не стане загальнодоступною: водій матиме доступ до власних даних, а державні органи та інші уповноважені користувачі отримуватимуть інформацію в межах своїх повноважень. Кожну зміну даних фіксуватимуть у журналі аудиту.
Нове Положення не вводить для водіїв нового іспиту чи додаткової плати, а головна зміна полягає у переході до детальнішого цифрового обліку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Відтепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу. Строк дії залежатиме від відкритої категорії транспортного засобу:
15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).