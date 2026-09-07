Не ведіться на бренд: механік назвав 5 вживаних авто, які краще не купувати

Вживане авто може здаватися вигідною покупкою, особливо якщо хочеться заощадити. Але низька ціна не завжди означає економію: деякі моделі після покупки можуть вимагати значних витрат на ремонт.
Механік і ведучий радіопрограми «At Your Service» Грег Деймон назвав автомобілі, які, на його думку, краще не купувати вживаними, пише Go Banking Rates. Експерт застерігає, що відомий бренд чи привабливий дизайн не гарантують надійності, а ремонт окремих моделей може коштувати дуже дорого.
BMW X5
BMW X5 цінують за престиж і спортивну керованість, однак із віком у цих автомобілів можуть виникати проблеми.
Невеликі проблеми, які власник може спочатку проігнорувати, згодом здатні обернутися значними витратами. Тому для покупця з обмеженим бюджетом старий BMW X5 може стати справжньою «грошовою ямою».
Nissan Altima
Особливої обережності Деймон радить дотримуватися з Nissan Altima 2013−2015 років випуску.
У цих автомобілів фіксували хронічні проблеми з трансмісією через конструкцію варіатора Nissan, несправності двигуна та навіть проблеми з рульовим управлінням.
Ремонт варіаторної трансмісії є складним і дорогим, а характерні несправності можуть виникати задовго до пробігу у 160 тис. км. Додаткові ризики виникають, якщо трансмісія пробуксовує або двигун глухне на високих обертах.
Hyundai Kona
Hyundai Kona може здаватися привабливим варіантом серед компактних позашляховиків, однак із вживаними моделями варто бути обережними.
Зокрема, у деяких автомобілів 2018 та 2021 років виникали проблеми з двигуном та електрообладнанням. Власники повідомляли про:
незвичайні стукоти;
зупинку двигуна;
повну відмову двигуна;
проблеми, пов’язані з несправними поршневими кільцями.
Вартість окремих ремонтів може перевищити залишкову вартість самого автомобіля.
Land Rover Range Rover
Range Rover відомий розкішшю та хорошими позашляховими можливостями, однак надійність вживаних автомобілів цієї моделі може стати проблемою для власника.
Серед поширених несправностей називають проблеми:
з підвіскою;
двигуном;
електронікою.
Особливо дорогим може бути ремонт пневматичної підвіски. Через несподівані витрати на обслуговування вживаний Range Rover може швидко перетворитися з престижної покупки на значне фінансове навантаження.