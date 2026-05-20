Найкращі та найгірші автомобілі з пробігом — німецький рейтинг надійності

Mazda 2 показала найкращий результат
Німецька організація TÜV оприлюднила новий рейтинг надійності вживаних автомобілів за 2026 рік. Дослідження охопило мільйони техоглядів і показало, що значна частина авто має серйозні технічні проблеми, а рівень несправностей помітно зростає з віком машин.

Як формували рейтинг

Для звіту асоціація технічного нагляду проаналізувала 9,5 млн техоглядів, проведених у Німеччині з липня 2024 по червень 2025 року.
До дослідження увійшли:
  • 216 моделей автомобілів;
  • 18 моделей електромобілів;
  • усі вікові групи авто від 2 до 13+ років.
Загалом 21,5% перевірених авто не пройшли техогляд через серйозні або небезпечні несправності.

Хто став лідером рейтингу

Найкращий результат у загальному заліку показала Mazda 2. Серед автомобілів віком 2−3 роки лише 2,9% мали суттєві технічні проблеми.
Експерти також відзначили стабільно низький рівень несправностей цієї моделі у старших вікових категоріях.
У різних вікових групах лідерами стали:
  • 4−5 років — VW Golf Sportsvan та VW T-Roc;
  • 6−7 років — VW T-Roc;
  • 8−9 років — Mazda CX-3;
  • 10−11 років — Mercedes-Benz B-Class;
  • 12−13 років — VW Touareg.

Електромобілі: хто виявився найнадійнішим

Серед електрокарів найкращі результати показали:
  • Mini Cooper SE — 3,5% несправностей;
  • Audi Q4 e-tron — 4%;
  • Fiat 500e — 4,2%;
  • VW ID.3 — 5,5%;
  • VW ID.4 та ID.5 — 6,1%.
Аутсайдерами стали:
  • Skoda Enyaq — 9,1%;
  • Dacia Spring — 13%.
Хто провалився у рейтингу

Найгірший результат серед усіх моделей показала Tesla Model Y — 17,3% несправностей, що стало останнім місцем серед 110 автомобілів.
Також високі показники несправностей зафіксували у Tesla Model 3 — 13,1%.
Найчастіші проблеми стосувалися підвіски, гальмівних дисків та освітлення.

Чому електрокари частіше мають проблеми з гальмами

У TÜV пояснюють, що на стан електромобілів впливають дві ключові особливості:
  • висока маса батарей, яка збільшує навантаження на підвіску;
  • активна рекуперація, через яку гальмівні диски використовуються рідше і можуть іржавіти.
Фахівці радять періодично використовувати звичайне гальмування, щоб очищати диски та підтримувати ефективність системи.

Як вік впливає на надійність авто

Дані TÜV підтверджують прямий зв’язок між віком авто та кількістю несправностей:
  • через 5 років — близько 10% авто не проходять техогляд;
  • через 11 років — 22,9%;
  • через 15 років — 32,9%.
Серед моделей з найгіршими результатами також опинилися BMW 5 Series і 6 Series, Dacia Duster та Renault Clio, які неодноразово ставали аутсайдерами у своїх вікових категоріях.
За матеріалами:
MMR
