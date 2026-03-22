ТОП-10 найнадійніших моделей авто 2026 року (фото)

Експерти переконані, що саме надійність і доступність є серед головних критеріїв під час вибору автомобіля в 2026-му. За цими параметрами фахівці підібрали ТОП-10 найкращих опцій для автолюбителів. Лідерами цього списку стали найвідоміші марки японських автовиробників гібридного типу з економією пального та сучасними інженерними рішеннями.

Рейтинг оприлюднив портал GoBankingRates

Лідери рейтингу

Фахівці виділяють в рейтингу найкращих три моделі бренду Toyota — Camry, Prius та Corolla.

Перша з них має ціну близько $35 тис. (майже 1,54 млн грн), традиційного входить в ТОП найнадійніших, а в дослідженні Consumer Reports бренд посів перше місце за показником надійності.

Camry також стала найкращим середньорозмірним автомобілем у дослідженні JD Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025.

Водночас Toyota Prius з ціною в близько $35,7 тисяч (майже 1,6 млн грн) вважають одним із найнадійніших гібридних автомобілів. Його витрата пального лише до 4 л на 100 км робить модель зручною для щоденних поїздок і тривалих подорожей.

Тим часом Toyota Corolla з ціною в $25 560 (біля 1,1 млн грн) стабільно входить до списків найнадійніших автомобілів. Для моделі 2026 року передбачені лише незначні оновлення, що зазвичай означає менший ризик технічних проблем.

Хто ще в рейтингу найнадійніших авто в 2026

На четвертій позиції присутній Subaru Forester з вартістю $39 527 (близько 1,74 млн), який посідає високі позиції у рейтингах надійності.

Forester пропонує стандартний повний привід і систему допомоги водієві EyeSight. У новіших версіях також з’являються гібридні варіанти та позашляхова модифікація Wilderness.

Інший представник цього бренду — Subaru Impreza з ціною близько $27 тис (близько 1,2 млн грн) — посідає п’яту сходинку. Якщо коротко, то це — компактний хетчбек, відомий своєю витривалістю й оснащений стандартним повним приводом.

Позиції 6 та 7 займають Lexus NX та Lexus RX. Преміальний бренд Toyota стабільно демонструє високі показники надійності, адже в NX поєднує розкішний інтер’єр, сучасні технології та перевірену інженерію, а RX — це один із найвідоміших кросоверів.

Наразі автомобілі мають ціну в майже $51 тис. (близько 2,2 млн грн) для NX, який поєднує розкішний інтер’єр, сучасні технології та перевірену інженерію.

Його «колега» RX з вартістю в $59, 3 тис. (близько 2,6 млн) після редизайну 2023 року знову продовжує отримувати високі оцінки за довговічність і надійність.

Хто замикає рейтинг надійних авто 2026 року

На восьмій позиції опинилася Honda HR‑V з вартістю в майже $30,5 тис. (близько 1,3 млн грн). Цей компактний SUV від Honda відповідає репутації бренду щодо довговічності та практичності, а сама модель популярна серед тих, хто шукає надійний міський кросовер.

Дев’яту позицію в рейтингу посідає Kia Sorento Hybrid з вартістю $40,2 тис. (понад 1,7 млн грн). Ця машина вирізняється економічністю і простором, а її називали одним із найнадійніших трирядних позашляховиків.

Останнє місце в рейтингу посідає Hyundai Elantra Hybrid, яка обійдеться в майже $26 тис. (майже 1,14 млн грн). Фахівці вказують, що ця машина має невисоку витрату палива та славиться доволі високим рівнем надійності та гарантії.

Як виглядає повний рейтинг

Повний перелік рейтингу від порталу GoBankingRates виглядає наступним чином:

Toyota Camry, Toyota Prius; Toyota Corolla: Subaru Forester; Subaru Impreza; Lexus NX; Lexus RX; Honda HR‑V; Kia Sorento Hybrid; Hyundai Elantra Hybrid.

