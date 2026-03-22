Місце для вашої реклами

ТОП-10 найнадійніших моделей авто 2026 року (фото)

Технології&Авто
Серед лідерів за надійністю виділяються машини японських автовиробників, Фото: Toyota
Експерти переконані, що саме надійність і доступність є серед головних критеріїв під час вибору автомобіля в 2026-му. За цими параметрами фахівці підібрали ТОП-10 найкращих опцій для автолюбителів. Лідерами цього списку стали найвідоміші марки японських автовиробників гібридного типу з економією пального та сучасними інженерними рішеннями.
Рейтинг оприлюднив портал GoBankingRates.

Лідери рейтингу

Фахівці виділяють в рейтингу найкращих три моделі бренду Toyota — Camry, Prius та Corolla.
Перша з них має ціну близько $35 тис. (майже 1,54 млн грн), традиційного входить в ТОП найнадійніших, а в дослідженні Consumer Reports бренд посів перше місце за показником надійності.
Camry також стала найкращим середньорозмірним автомобілем у дослідженні JD Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025.
Toyota Camry посідає перше місце рейтингу, Фото: Toyota
Водночас Toyota Prius з ціною в близько $35,7 тисяч (майже 1,6 млн грн) вважають одним із найнадійніших гібридних автомобілів. Його витрата пального лише до 4 л на 100 км робить модель зручною для щоденних поїздок і тривалих подорожей.
Тим часом Toyota Corolla з ціною в $25 560 (біля 1,1 млн грн) стабільно входить до списків найнадійніших автомобілів. Для моделі 2026 року передбачені лише незначні оновлення, що зазвичай означає менший ризик технічних проблем.
Toyota Corolla перебуває в трійці рейтингу надійності, Фото: Toyota

Хто ще в рейтингу найнадійніших авто в 2026

На четвертій позиції присутній Subaru Forester з вартістю $39 527 (близько 1,74 млн), який посідає високі позиції у рейтингах надійності.
Forester пропонує стандартний повний привід і систему допомоги водієві EyeSight. У новіших версіях також з’являються гібридні варіанти та позашляхова модифікація Wilderness.
Інший представник цього бренду — Subaru Impreza з ціною близько $27 тис (близько 1,2 млн грн) — посідає п’яту сходинку. Якщо коротко, то це — компактний хетчбек, відомий своєю витривалістю й оснащений стандартним повним приводом.
Subaru Forester посідає високі позиції у рейтингах надійності, Фото: Subaru
Позиції 6 та 7 займають Lexus NX та Lexus RX. Преміальний бренд Toyota стабільно демонструє високі показники надійності, адже в NX поєднує розкішний інтер’єр, сучасні технології та перевірену інженерію, а RX — це один із найвідоміших кросоверів.
Наразі автомобілі мають ціну в майже $51 тис. (близько 2,2 млн грн) для NX, який поєднує розкішний інтер’єр, сучасні технології та перевірену інженерію.
Його «колега» RX з вартістю в $59, 3 тис. (близько 2,6 млн) після редизайну 2023 року знову продовжує отримувати високі оцінки за довговічність і надійність.
Lexus NX, Фото: Lexus

Хто замикає рейтинг надійних авто 2026 року

На восьмій позиції опинилася Honda HR‑V з вартістю в майже $30,5 тис. (близько 1,3 млн грн). Цей компактний SUV від Honda відповідає репутації бренду щодо довговічності та практичності, а сама модель популярна серед тих, хто шукає надійний міський кросовер.
Дев’яту позицію в рейтингу посідає Kia Sorento Hybrid з вартістю $40,2 тис. (понад 1,7 млн грн). Ця машина вирізняється економічністю і простором, а її називали одним із найнадійніших трирядних позашляховиків.
Останнє місце в рейтингу посідає Hyundai Elantra Hybrid, яка обійдеться в майже $26 тис. (майже 1,14 млн грн). Фахівці вказують, що ця машина має невисоку витрату палива та славиться доволі високим рівнем надійності та гарантії.
Hyundai Elantra Hybrid посіла останнє місце в рейтингу, Фото: Hyundai Motor

Як виглядає повний рейтинг

Повний перелік рейтингу від порталу GoBankingRates виглядає наступним чином:
  1. Toyota Camry,
  2. Toyota Prius;
  3. Toyota Corolla:
  4. Subaru Forester;
  5. Subaru Impreza;
  6. Lexus NX;
  7. Lexus RX;
  8. Honda HR‑V;
  9. Kia Sorento Hybrid;
  10. Hyundai Elantra Hybrid.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
