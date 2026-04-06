0 800 307 555
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом (інфографіка)

Технології&Авто
177
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом (інфографіка)
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом (інфографіка)
Експерти визначили найнадійніші електрокросовери з пробігом. Ці моделі здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.
Про це пише WhatCar?
Kia EV3 визнали найнадійнішим електрокросовером з пробігом. Більше того, у WhatCar? визнали цю модель найкращим електрокросовером 2026 року.
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом (інфографіка)
Також пропонуємо глянути на автомобілі, які увійшли в десятку накращих, на думку експертів.
<i>АІ інфографіка finance.ua</i>
АІ інфографіка finance.ua
Раніше писали, що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
З початку року в Україні продали 9,5 тис. нових легкових автомобілів, і майже 87% цих продажів припало на сегмент кросоверів та позашляховиків.
Лідером серед нових авто став Renault Duster — українці придбали 743 таких автомобілі.
Друге місце посідає Toyota RAV4 (706 авто), а третє місце — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).
Загалом у березні українці придбали близько 5,9 тис. нових легкових авто. Це на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Відносно лютого 2026 році попит на нові авто збільшився на 35%.
Лідером продажів місяця став кросовер Toyota Rav-4. Всього за І кв. 2026 року в країні було реалізовано 15,4 тис. нових легковиків, що на 8% більше ніж торік.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЕлектроенергія
