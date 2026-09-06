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Українці стали рідше купувати нові авто: які марки обирають

Технології&Авто
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Toyota RAV4 - найпопулярніший новий легковик в Україні
Toyota RAV4 - найпопулярніший новий легковик в Україні
В Україні знизився попит на нові легковики. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж у серпні 2025 року, і на 14% менше, ніж у липні 2026-го.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільше нових автомобілів у серпні продала Toyota — українці придбали 1092 автомобілі, що на 9% більше, ніж за аналогічний місяць торік.
При цьому бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Skoda посіла друге місце з результатом у 600 проданих авто (+ 47%), тоді як Renault опинилася на третій позиції з 361 автомобілем (-32%).
До десятки найпопулярніших марок також увійшли:
  • BYD — 268 авто (-69%);
  • Hyundai — 261 авто (-34%);
  • Volkswagen — 260 авто (-51%);
  • Mazda — 187 авто (+7%);
  • BMW — 186 авто (-45%);
  • Suzuki — 156 авто (-32%);
  • Mitsubishi — 122 авто (-2%).
Загалом за січень-серпень 2026 року в Україні продали понад 43,7 тис. нових легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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