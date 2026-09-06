Українці стали рідше купувати нові авто: які марки обирають
- BYD — 268 авто (-69%);
- Hyundai — 261 авто (-34%);
- Volkswagen — 260 авто (-51%);
- Mazda — 187 авто (+7%);
- BMW — 186 авто (-45%);
- Suzuki — 156 авто (-32%);
- Mitsubishi — 122 авто (-2%).
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