ТОП-5 найнадійніших седанів 2026 року (фото) Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Рейтинг найбільш надійних седанів

Середньорозмірні седани залишаються популярним вибором для тих, хто хоче поєднати комфорт, безпеку, економічність і надійність. У 2026 році експерти виділили п’ять моделей, які показали хороші результати одразу в кількох незалежних рейтингах. До уваги брали оцінки iSeeCars, J.D. Power, Edmunds, Car and Driver та IIHS.

Про це пише Slashgear.

Рейтинг найбільш надійних седанів

Перше місце посіла Toyota Camry. Її рейтинг надійності від iSeeCars становить 7,6 бала з 10, а Edmunds оцінив автомобіль у 8,4 бала.

Car and Driver поставив моделі 9/10, окремо відзначивши витрату пального до 43−51 миль на галон у комбінованому циклі. Camry також отримала найвищу оцінку безпеки Top Safety Pick+ від IIHS.

Toyota Camry

Другим варіантом став Honda Accord з оцінкою надійності 7,5 бала від iSeeCars. При цьому загальний рейтинг моделі становить 8,7 бала — найвищий серед п’яти автомобілів.

Accord також отримав максимальну оцінку від Car and Driver та високі результати за безпекою, збереженням вартості й економічністю.

Honda Accord

Третє місце посів Hyundai Sonata. Її оцінка надійності становить 6,5 бала, але модель компенсує це хорошими показниками безпеки та оснащення.

Далі розташувалися Nissan Altima та Kia K5. Altima отримала 7,3 бала за надійність і найвищу оцінку J.D. Power серед п’ятірки — 84 бали.

Nissan Altima

K5, своєю чергою, відзначили за комфорт, практичність і співвідношення ціни та можливостей.

Kia K5

Загалом рейтинг показує, що покупцям не обов’язково обирати між комфортом і довговічністю.

Toyota Camry та Honda Accord виглядають найсильнішими універсальними варіантами, тоді як Hyundai Sonata, Nissan Altima та Kia K5 можуть зацікавити тих, хто шукає альтернативу з іншими характеристиками та ціною.

uamotors За матеріалами:

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