5 приладів, які не можна залишати увімкненими на ніч 06.09.2026, 00:18 — Технології&Авто

Які пристрої в будинку слід відключати від мережі на ніч, Фото: magnific

Фахівці радять вимикати побутову техніку та електроніку на ніч. Основною причиною такого запобіжного заходу є пожежна безпека. Але це також скорочує споживання електроенергії за рахунок відключення «вампірської» електроенергії — електрики, що споживається електронікою навіть у неробочому стані.

Фахівці розповіли сайту Good Housekeeping , які пристрої в будинку слід відключати від мережі наприкінці кожного дня.

Обігрівачі

Напередодні холодних ночей важливо пам’ятати, що обігрівачі слід вмикати лише тоді, коли хтось перебуває в кімнаті й при цьому не спить. Але недостатньо просто вимкнути обігрівач перед сном.

«В інструкціях з техніки безпеки зазвичай зазначається, що обігрівачі з вилкою та шнуром слід відключати від мережі, коли вони не використовуються або коли ви залишаєте приміщення чи зону, що безпосередньо прилягає до обігрівача, на тривалий час», — сказав Джоел Хок, інженер компанії UL Solutions.

Це пов’язано з тим, що коротке замикання, стрибок напруги або інша механічна несправність можуть спричинити загоряння у вилці або в самому пристрої.

Зарядні пристрої для акумуляторів

Літій-іонні батареї, що використовуються для живлення електровелосипедів, бездротових інструментів тощо, стали однією з головних причин пожеж у будинках.

Багато з цих пожеж починаються, коли батареї залишаються заряджатися у зарядному пристрої, підключеному до мережі.

Це може призвести до нагрівання батареї до стану займання, тому вкрай важливо відключати зарядні пристрої від мережі, щойно батарея повністю зарядиться.

Кухонна техніка

Найкраще відключати від мережі дрібну кухонну техніку, коли вона не використовується. Це особливо стосується приладів, що виділяють тепло, зокрема аерогрилів, тостерів і кавоварок.

Також стежте за чистотою кухонної техніки на стільниці, оскільки скупчення жиру або крихт збільшує ризик загоряння та задимлення.

Ігрові приставки

Повідомлень про загоряння Xbox та Nintendo Switch не дуже багато, але ігрові приставки є одним із головних джерел «енергії-вампіра» в будинку, тому відключення їх від мережі може заощадити значні кошти.

Якщо консоль є частиною більшої домашньої розважальної системи, що включає телевізор і колонки, фахівці рекомендують підключати всі пристрої до мережевого фільтра із захистом від перенапруги, щоб можна було вимкнути всі пристрої одночасно.

Фени

Якщо ви приймаєте душ перед сном, швидше за все, ви іноді сушите волосся і ввечері.

З огляду на сильне нагрівання, яке створюють фени та інші прилади для укладання волосся, вони входять до списку пристроїв, які слід відключати від мережі, коли вони не використовуються.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.