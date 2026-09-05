Скільки струму втрачає електромобіль під час зарядки Сьогодні 06:02 — Технології&Авто

Зарядка електромобіля, Фото: magnific

Власники екологічного транспорту часто помічають розбіжності між показниками електролічильника та реальними даними батареї. Звичайне заряджання електромобіля з мережі завжди супроводжується втратою певної частини кіловат-годин. Експерти німецького автомобільного клубу ADAC провели дослідження популярних моделей та з’ясували реальні обсяги втрат. Підсумкові цифри залежать від вибору обладнання, температури та тривалості процесу.

Про це пише Interia Motoryzacja.

Домашня розетка

Заряджання від звичайної побутової розетки потужністю 2,3 кВт показало найгірші результати через тривалість процесу.

Модель Mercedes-Benz CLA 350 EQ втратила 24,2% енергії, Volkswagen ID.7 показує 15,3%, Volvo EX30 втрачає 14,2%, хетчбек Renault 5 E-Tech отримав 13,7%, а кросовер Tesla Model Y віддав у повітря 12,7%.

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При споживанні 100 кВт-год з мережі акумулятор німецького седана отримує лише близько 75,8 кВт-год.

Основною причиною таких втрат виступає банальний час роботи бортової електронної системи. Поки автомобіль підключений до джерела живильного струму, його власні блоки управління постійно споживають від 100 до 300 Вт.

Настінні станції

Використання настінного блоку типу wallbox потужністю 11 або 22 кВт скорочує втрати приблизно вдвічі. Під час тестування показники витоку енергії коливалися від 5,1% до 7%.

Хетчбек Renault 5 E-Tech продемонстрував найкращий результат із втратою 5,1%, тоді як кросовер Volvo EX30 втратив 7% при потужності 11 кВт та 6,7% при 22 кВт.

Навіть при обмеженні потужності станції до 4,1 кВт втрати виявилися суттєво меншими за звичайну розетку. Показники становили від 8% у французької моделі до 12,8% у німецької.

Tesla Model Y втрачала 9,4%, Volvo EX30 фіксував 9,1%, а Volkswagen ID.7 демонстрував 10,6%. Швидка передача струму дозволяє бортовим системам вимикатися раніше.

Швидкі термінали

На публічних швидких терміналах постійного струму перетворення енергії відбувається всередині самої станції.

Завдяки цьому безпосередні втрати на конвертацію всередині машини становлять лише від 1% до 4%. Проте взимку або в спеку з’являються додаткові витрати на терморегуляцію.

Фахівці перевірили цей режим на моделях Hyundai Ioniq 6, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y та Volkswagen ID.3.

За температури 0 °C без попереднього підігріву батареї втрати зростають до 10%. Загальний рівень витрат на швидких станціях з урахуванням усіх факторів коливається від 5% до 15%.

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