Volkswagen розсекретила новий електричний кемпер (фото) 05.09.2026, 02:17 — Технології&Авто

Нову модель показали на виставці Caravan Salon у Німеччині, Фото: Volkswagen

Компанія Volkswagen офіційно представила серійну версію нового електричного кемпера ID. California Cruise. Прем’єра моделі відбулася на виставці Caravan Salon у німецькому Дюссельдорфі. Продажі нового Volkswagen ID. California Cruise на базі ID. Buzz у Європі стартують на початку 2027 року, а ціна базової версії становитиме €60 761.

Про це пише «Кореспондент».

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Новинка створена на базі пасажирського Volkswagen ID. Buzz Pro та отримала спеціальне обладнання для кемпінгу.

Автомобіль оснащений вентиляційними вставками у передніх бокових вікнах і затемнювальними жалюзі для всіх вікон. Для модифікацій із панорамним скляним дахом передбачені окремі жалюзі й для нього.

Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

У салоні встановлено спальне місце для двох людей, а для комфортного відпочинку Volkswagen розробила спеціальну складну систему зі складаним матрацом.

У салоні є спальне місце для двох людей, Фото: Volkswagen

Зовні кемпер можна відрізнити за фірмовими наклейками з назвою моделі.

На задній частині кузова під великим логотипом Volkswagen розмістили напис California.

До комплекту входять складний стіл і два складані туристичні стільці, Фото: Volkswagen

Салон також отримав спеціальні чохли для сидінь, а до комплекту кемпінгового обладнання входять складний стіл і два складані туристичні стільці.

У комплект входять два складані туристичні стільці, Фото: Volkswagen

Однією з головних новинок став спеціальний режим California, створений для використання автомобіля під час стоянки та ночівлі.

Для нього передбачений окремий блок керування, за допомогою якого можна регулювати освітлення та інші функції комфорту в салоні.

У цьому режимі USB-порти залишаються постійно активними, а кліматична система може автоматично підігрівати або охолоджувати салон, підтримуючи комфортну температуру для сну.

Режим California для використання автомобіля під час стоянки та ночівлі, Фото: Volkswagen

Volkswagen заявляє, що система здатна працювати безперервно до 48 годин, хоча фактичний час залежатиме від рівня заряду батареї та різниці між зовнішньою та внутрішньою температурою.

Ще одна корисна функція дозволяє використовувати ID. California Cruise як мобільне джерело живлення.

Максимальна потужність становить до 2000 Вт, завдяки чому від автомобіля можна живити кавомашини, чайники, портативні електроплити, холодильники, системи освітлення, електровелосипеди та електросамокати.

Салон Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

В основі кемпера лежить версія ID. Buzz Pro. Volkswagen запропонує ID. California Cruise як із короткою, так і з довгою колісною базою. Силова установка залишилася такою самою, як у базової моделі: електромотор розвиває 286 к.с.

Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

Ємність тягової батареї залежить від довжини кузова. У версії з короткою колісною базою встановлений акумулятор на 79 кВт·год, тоді як подовжена модифікація отримала батарею ємністю 86 кВт·год.

Офіційний запас ходу ID. California Cruise на одному заряді Volkswagen поки не назвала.

Перші поставки нового кемпера європейським покупцям заплановані на початок 2027 року. Стартова ціна Volkswagen ID. California Cruise становитиме €60 761.

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