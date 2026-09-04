Google випустила Gemini 3․8 Flash Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

Це вже третій реліз лінійки Flash

Компанія Google офіційно презентувала нове покоління штучного інтелекту Gemini 3.8 Flash та її спеціалізовану версію Cyber. Нові моделі отримали суттєвий буст у кодингу, аналітиці й автоматизації складних завдань.

Стрибок у швидкості та розуму

Як повідомляє розробник, це вже третій реліз лінійки Flash за останні шість тижнів. Головна перевага оновлення полягає у винятковій здатності вирішувати складні інженерні та програмні завдання, де нейромережа випереджає навіть значно більші й дорожчі флагманські системи.

Нова модель працює з контекстом у 1 мільйон токенів і показує відмінні результати у складних тестах. Зокрема, у бенчмарку DeepSWE v1.1 вона автономно розв’язує масштабні програмні проблеми, а в тесті HLE-Verified набирає 54,9%. Інженери пояснюють це тим, що Gemini 3.8 Flash буквально працює наполегливіше: під час виконання складних запитів вона робить додаткові кроки міркування та ітеративно використовує зовнішні інструменти.

Ціни та доступність для розробників і користувачів

Попри значне зростання інтелекту, розробники залишили вартість використання на попередньому рівні. До 31 грудня діє вступна ціна: 0,75 долара за 1 мільйон вхідних токенів та 3,75 долара за 1 мільйон вихідних токенів. Для завдань, де критична максимальна економія ресурсів, розробники можуть зменшувати рівень зусиль моделі або продовжувати використовувати версію Gemini 3.7 Flash.

Протестувати новинку вже можна в застосунку Gemini для передплатників Google AI Pro та Ultra, а також у Google Antigravity, AI Studio, Android Studio та сервісі Stitch. Варто зазначити, що у деяких користувачів усе ще відображається застаріла модель Gemini 3.6 Flash, навіть не 3.7 Flash.

Gemini 3.8 Flash Cyber

Разом із базовою моделлю компанія представила Gemini 3.8 Flash Cyber, яку створили спеціально для захисту програмного забезпечення від кіберзагроз. Технологію розгорнули в межах нової програми Fairwind для перевірених фахівців із безпеки, державних органів та операторів критичної інфраструктури, щоб запобігти зловживанням з боку хакерів.

У внутрішніх тестах на двадцяти мовах програмування модель показала ефективність виявлення вразливостей понад 70%. На бенчмарку CWE-Bench вона досягла результату 47,2% у виправленні помилок у коді.

Підсумки та перспективи

Випуск Gemini 3.8 Flash демонструє новий підхід Google до створення високоефективних ШІ-інструментів, де акцент роблять не лише на збільшенні параметрів, а й на гнучкості та автономності мислення. Завдяки низькій вартості та високій точності модель може стати вигідним варіантом для тих, хто хоче залишатися в екосистемі Google.

Телеканал 24 За матеріалами:

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