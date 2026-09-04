Google запустила ШІ-інструмент Pics для створення та редагування зображень

Google почала впроваджувати новий інструмент Pics для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту. Сервіс дає змогу генерувати зображення за текстовим описом, редагувати окремі елементи готових картинок і змінювати їхній формат.
Як працює Google Pics
Google Pics — це новий інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, який вбудовано безпосередньо в робочий простір Google Workspace.
Щоб розпочати роботу, достатньо ввести в браузері адресу pics. new, завантажити власне зображення з комп’ютера, Google Диска чи Google Фото, або просто ввести текстовий запит. ШІ згенерує картинку за вашим описом і запропонує кілька альтернативних варіантів на вибір.
Продукт має спростити роботу з ШІ-зображеннями, об’єднавши кілька етапів в одному інструменті. Google зазначає, що бізнес-команди стикаються з нестабільною якістю згенерованих зображень, численними спробами підібрати промпти та необхідністю використовувати кілька сервісів для подальшого монтажу. Pics поєднує ці функції в одному інтерфейсі.
Інструмент дозволяє редагувати графіку без складних дизайнерських навичок. Зокрема, ви можете:
виділяти та змінювати окремі об’єкти на зображенні;
редагувати, змінювати формат або навіть перекладати текст прямо на картинці;
обрізати зображення під потрібні формати (для соцмереж, сайтів, друку чи цифрових екранів);
покращувати якість та масштабувати картинки до роздільної здатності 2K або 4K;
робити кілька змін одночасно та легко скасовувати небажані редагування.
Інтеграція з Google Docs і Slides
Окремий акцент — інтеграція в Google Docs і Google Slides. Якщо зображення вже стоїть у документі або презентації, його можна відкрити в Pics в один клік і відредагувати без переходу в інший сервіс.
Також у Pics є звичні для Workspace функції спільної роботи: запрошення команди, поширення за посиланням і збереження на Google Drive.
Хто отримає доступ
Розгортання нового інструменту розпочалося 1 вересня 2026 року. Доступ до Pics отримують користувачі таких тарифних планів:
для бізнесу: Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard та Enterprise Plus;
для особистого користування: Google AI Pro та Ultra;